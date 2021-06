Offrez-vous un iPhone 12 Pro Max à partir de 62,95 € par mois chez Boulanger

Vous avez décidé de vous offrir un iPhone 12 Pro Max mais vos moyens sont limités ? Profitez d’une offre exceptionnelle de financement de votre prochain smartphone dernier cri avec Boulanger puisque l’enseigne propose le mobile à partir de 62,95 € par mois. En voici tous les détails.

L’iPhone 12 Pro Max est le smartphone le plus haut de gamme chez Apple. Il embarque les toutes dernières technologies pour vous permettre de vivre au mieux votre vie numérique et connectée. Il est ainsi équipé de la nouvelle puce Apple Bionic A14 aux incroyables performances et bénéficie d’un écran AMOLED de très haute définition compatible Dolby Vision pour regarder des films et des séries dans les meilleures conditions possibles avec des noirs très profonds et des couleurs éclatantes. Il profite également d’une très large connectivité puisqu’il est compatible 5G et propose du Wi-Fi 6 sans oublier le Bluetooth et le NFC pour payer sans contact. Enfin, ses capteurs photo réalisent des clichés de toute beauté grâce notamment à un traitement logiciel d’exception et reconnu de tous.

Quelles sont les conditions de l’offre de financement ?

Pour vous offrir l’iPhone 12 Pro Max, l’enseigne de boutiques Boulanger propose une offre de financement exceptionnelle. En effet, elle vous propose de régler votre achat en 5, 10 ou 20 fois sans frais. Ainsi, pour un achat de 1259 €, vous versez un apport obligatoire de 62,95 € puis 19 mensualités de 62,95 €. Cette offre est valable pour tout achat réalisé entre le 7 et le 20 juin 2021 uniquement en magasins, hors magasins Boulanger BHV et Galeries Lafayette. Enfin, comme le prévoit la loi, vous disposez d’un délai de &4 jours pour renoncer au crédit proposé.