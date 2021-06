L'offre BEST-OF RED est de retour chez RED by SFR !

Envie d'un forfait mobile en promotion ? Bonne nouvelle, vous pouvez bénéficier des nouveaux forfaits RED à prix réduit avec 20Go, 60Go et 130Go d'Internet, à partir de seulement 5€ ! Faites-vite, ces offres ne sont valables que jusqu'au 13 juin prochain ; nous vous les présentons dans cet article.

L'offre BEST-OF RED valable jusqu'au 13 juin inclus

L'opérateur RED by SFR a lancé pour seulement quelques jours une nouvelle offre proposant trois forfaits à des tarifs exceptionnels. En effet, de 20Go à 130Go d'Internet, avec la possibilité de profiter de la 5G avec ce dernier, les forfaits RED sont non seulement à prix réduit mais le restent sans condition de durée !

Sans engagement, quel que soit le forfait choisi, il vous sera possible de le résilier à tout moment et sans aucuns frais à prévoir. Aussi, ces offres sont valables en Métropole et pour toute souscription en ligne.

Concernant les garanties, RED by SFR propose dans l'ensemble de ses forfaits pas chers l'illimité pour toutes les communications émises depuis la France vers la Métropole (appels illimités également vers les DOM, hors Mayotte), mais également pour celles émises depuis l'Union européenne et les DOM. En bonus, vous profiterez du service RED TV gratuitement puisqu'il est inclus dans chaque offre mobile !

Les différentes offres RED au choix

Le pack BEST-OF RED commence par le forfait RED 20Go qui est à moitié prix - 5€ par mois au lieu de 10€ - et qui vous offre chaque mois 20Go d'Internet en France et 6Go pour rester connecté lors de vos séjours à l'étranger*.

Si vous souhaitez bénéficier davantage de data, le forfait RED 60Go vous permettra de disposer de 60Go d'Internet en France et de 9Go utilisables depuis l'UE et les DOM, pour la somme de 8€ par mois, au lieu de 15€ !

Les internautes ultra-connectés, quant à eux, pourront opter pour le forfait RED 130Go dont le tarif s'élève à 12€ par mois (au lieu de 25€). Avec celui-ci vous pourrez naviguer sur la toile à hauteur de 130Go en France et utiliser jusqu'à 15Go lorsque vous voyagez à l'étranger*. Si l'envie vous en dit, vous pouvez également choisir la version 5G pour 5€ de plus chaque mois. Ainsi, vous paierez votre abonnement 5G 130Go la somme de 17€ par mois, au lieu de 30€ !

*Union européenne et DOM