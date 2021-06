Les nouvelles séries spéciales Very B&You sont arrivées chez Bouygues Telecom !

Si vous êtes à la recherche d'une offre mobile à prix cadeau, vous allez apprécier les nouvelles séries spéciales mises en avant par l'opérateur Bouygues Telecom, valables seulement jusqu'au 13 juin ! De 20Go à 140Go d'Internet dès 5.99€, il y en a pour tous les goûts et tous les budgets ; nous vous les présentons dans cet article.

L'offre Very B&You valable jusqu'au 13 juin inclus

Bouygues Telecom met en avant depuis cet après-midi le retour de l'offre Very B&You, valable seulement quelques jours ! Vous pourrez alors choisir parmi trois offres mobiles vous permettant de bénéficier de 20Go, 60Go ou 140Go en France à des prix avantageux.

Ces offres sont sans engagement, vous permettant de résilier votre abonnement dès que vous le souhaitez et sans engager de frais. Elles sont par ailleurs valables pour toute nouvelle souscription, uniquement en ligne.

Quelle que soit la série spéciale que vous choisirez, vous pourrez communiquer sans compter où que vous soyez en Europe, y compris dans les DOM et en France. D'ailleurs, depuis cette destination, vos appels et SMS seront illimités également vers les numéros des DOM. Aussi, l'opérateur vous offre gratuitement un mois d'essai au service b.tv et la possibilité de garder ce service au-delà en contrepartie de 3€/mois, au lieu de 6€.

Les séries spéciales de l'offre Very B&You

Le premier forfait sans engagement vous permet de bénéficier de 20Go d'Internet en France, dont 12Go utilisables depuis l'Europe et les DOM, pour la somme de 5.99€ par mois.

La seconde offre n'est autre que la série spéciale 60Go, dont le tarif s'élève à 8.99€ par mois. Vous pourrez surfer sur le web depuis la France à hauteur de 60Go et jusqu'à 10Go (inclus) depuis l'étranger*.

Enfin, pour celles et ceux qui souhaitent faire le plein de data, vous pouvez opter pour la série spéciale 140Go, au prix de 12.99€ par mois ! Elle vous permettra de profiter de 140Go d'Internet en France et de 15Go, également inclus, pour rester connecté lors de vos déplacements en Europe et dans les DOM.

* Europe et DOM