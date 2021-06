Vivo dévoile officiellement le Vivo V21 5G avec une caméra frontale de 44 mégapixels

La marque Vivo récemment arrivée sur le marché français du smartphone vient d’annoncer officiellement la mise en vente du nouveau téléphone portable Vivo V21 5G. Doté d’un écran AMOLED 90 Hz, il se distingue de tous les autres en intégrant un capteur photo frontal de 44 mégapixels, soit le plus imposant du secteur.

Actuellement, le fabricant chinois Vivo propose quelques smartphones dans son catalogue dont les derniers en date, les Vivo Y72 5G et X60 Pro. Avant eux, il y a eu les Vivo Y11s, Y20s, Y70 et X51. Désormais, il va aussi falloir compter sur le nouveau V21 5G. Il s’agit d’un modèle Premium qui se distingue des autres smartphones grâce à l’intégration d’un capteur de 44 mégapixels installé à l’avant, derrière un poinçon au niveau du coin supérieur gauche de l’écran pour se prendre en selfie. Jusqu’ici le plus grand nombre de pixels embarqué dans un capteur frontal était de 32 mégapixels que l’on peut trouver sur toute la gamme Oppo Find X3 tandis que le OnePlus Nord propose également un capteur de 32 mégapixels mais avec un autre de 8 mégapixels pour faire de l’ultra grand-angle. En outre, sachez que l’objectif avant installé sur le Vivo V21 5G profite d’un stabilisateur optique de l’image associé à un stabilisateur électronique de l’image. Il propose un mode portrait de nuit, un autofocus et un système de LED frontales pour des selfies extrêmement clairs, selon le fabricant. La caméra frontale est aussi capable d’enregistrer des vidéos avec une définition Ultra HD.

Le tout animé par une puce Mediatek Dimensity 800U

À l’arrière, c’est plus classique avec un objectif principal de 64 mégapixels aussi avec stabilisation optique. Il y a également un autre capteur de 8 mégapixels pour les images en grand-angle sur 120 degrés ainsi qu’un dernier objectif avec 2 mégapixels pour les photos macro. Le tout est géré par le processeur Mediatek Dimensity 800U que l’on trouve aussi sur de nombreux mobiles ici associé à 8 Go de mémoire vive. Il y a 128 Go de mémoire vive au format UFS 2.2 avec une possibilité d’extension grâce à l’insertion d’une carte mémoire micro SD. Un lecteur d’empreinte digitale est installé sous l’écran. On peut compter sur la présence d’une batterie d’une capacité de 4000 mAh supportant la charge 33 Watts. L’écran est de type AMOLED avec une diagonale de 6,44 pouces et une compatibilité HDR10+ avec une luminosité de 500 cd/m², selon le fabricant. Il affiche une définition de 1080x2400 pixels, du classique. Particulièrement fin, Vivo annonce une épaisseur de seulement 7,3 mm pour le modèle Bleu nuit, soit 0,1 mm de moins que tous les iPhone 12. La finition Blue flamboyant mesure 7,39 mm.

Le nouveau smartphone Vivo V21 5G sera disponible à partir du 18 juin pour un prix de 420 € environ. Pour toute précommande réalisée entre le 11 et le 18 juin 2021, Vivo propose une offre de remboursement de 40 €.

A voir aussi : Quels sont les meilleurs Smartphones Vivo en 2021 ?