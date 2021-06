Smartphone gaming : Nubia Red Magic 6 ou Black Shark 4, lequel choisir ?

Vous avez décidé de vous payer un smartphone digne de ce nom pour jouer à vos jeux préférés en situation de mobilité, mais ne pouvez pas faire beaucoup de compromis ? Les Red Magic 6 et Black Shark 4 sont tout indiqués pour ce type d’activité. Mais entre les deux, lequel choisir ? Voici plusieurs éléments croisés comparés qui devraient vous aider à faire votre choix.

Pour les joueurs que vous êtes ou que vous allez devenir, le design peut avoir son importance. Aussi, gardez bien les lignes du Red Magic 6 par rapport à celles du Black Shark 4 qui sont moins prononcées. À l’arrière des deux, il y a des LED personnalisables. Le Red Magic 6 est le plus lourd de deux avec 220 grammes sur la balance contre 210 grammes pour le Black Shark 4. Par contre, c’est ce dernier qui est le plus épais avec 10,42 mm contre 9,7 mm pour le Red Magic 6. Il profite d’une touche dédiée pour lancer immédiatement une interface présentant les jeux installés sur le mobile et permettant d’activer les meilleures performances. C’est très pratique. C’est lui aussi qui propose la batterie ayant le plus de capacité puisqu’elle fait 5000 mAh alors que celle du Black Shark propose 4500 mAh. Par contre, cette dernière supporte la charge très rapide à 120 Watts, le seul actuellement sur le marché à pouvoir encaisser une telle puissance tandis que le Red Magic 6 peut déjà monter à 66 Watts ce qui n’est pas si mal et pas si courant. Donc, même si vous épuisez votre batterie avec votre jeu préféré, vous pourrez recharger rapidement voire très rapidement votre appareil.

Des processeurs très performants à l’intérieur

Assez bizarrement, le Black Shark ne propose pas le meilleur Soc du marché, mais un Snapdragon 870 aux très bonnes performances malgré tout. Le Red Magic 6, lui, embarque le Snapdragon 888 avec 12 Go de RAM alors que le Black Shark 4 est décliné avec 8 ou 12 Go, selon les besoins et surtout l’épaisseur du porte-monnaie. Tous les deux embarquent des systèmes de refroidissement adéquats. Le Red Magic propose 128 Go d’espace de stockage, mais non extensibles. Ils sont tous les deux compatibles 5G. Ils sont aussi Bluetooth et proposent du Wi-Fi 6, mais le Red Magic 6 va un peu plus loin que son concurrent du jour avec la possibilité (future) de communiquer via le Wi-Fi 6E qui promet des débits supérieurs. Ils sont tous les deux compatibles NFC et proposent une prise audio jack. Le lecteur d’empreinte digitale est installé sous l’écran pour le Red Magic 6 et sur le côté pour le Black Shark 4. Les deux smartphones gaming disposent de gâchettes sur l’un de leurs profils. Ils sont sensitifs sur le Red Magic 6 alors qu’ils sont physiques sur le Black Shark 4, peut-être plus faciles à prendre en main.

Une bagarre de fréquences sur les écrans

Les écrans des deux appareils sont assez remarquables et c’est une bonne chose, car c’est l’un des principaux éléments pour jouer. Tous les deux utilisent une dalle AMOLED non incurvée et compatible HDR.

L’écran du Red Magic 6 est le plus grand avec 6,8 pouces en diagonale avec une fréquence de rafraîchissement de 165 Hz avec un taux d’échantillonnage tactile de 500 Hz alors que celui du Black Shark 4 mesure 6,67 pouces avec une fréquence de 144 Hz et un taux d’échantillonnage tactile de 720 Hz (donc meilleur). Enfin, pour prendre quelques photos entre deux parties, le Red Magic 6 a une petite longueur d’avance avec sa configuration 64+8+2 mégapixels à l’arrière contre 48+8+5 mégapixels sur le Black Shark et pour se prendre en selfie, il y a un capteur de 20 mégapixels sur ce dernier contre 8 mégapixels chez la concurrence.