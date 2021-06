Sony Xperia 10 III disponible aujourd’hui avec son format 21:9 et sa compatibilité 5G

Annoncé, il y a quelques semaines de cela, le nouveau smartphone Sony Xperia 10 III est désormais disponible en boutique. Modèle de milieu de gamme, il reprend tous les éléments si caractéristiques des mobiles Sony Xperia à savoir un écran AMOLED au format 21:9 pensé pour regarder des films et des séries, un format rectangulaire étanche, des fonctions photo et vidéos intéressantes et une gestion de la batterie optimisée. En voici tous les détails.

Avec le Xperia 10 III, Sony avait également présenté le Xperia 1 III, haut de gamme et le Xperia 5 III, plus abordable. Il s’agit d’appareils pensés pour le multimédia. Le Xperia 10 III s’appuie ainsi sur un écran de 6 pouces ce qui reste raisonnable parce que manipulable avec une seule main. La dalle est une OLED FHD+ avec prise en charge de la fonction HDR10. Il propose une fréquence de rafraîchissement de seulement 60 Hz alors que de plus en plus d’appareils sont dotés de dalle 90 voire 120 Hz. Le mobile est certifié IPX8 donc résistant à l’immersion sous l’eau pendant plusieurs minutes.

Un Soc compatible 5G pour l’animer

Le Sony Xperia 10 III est animé par une puce Qualcomm Snapdragon 690 compatible 5G avec 6 Go de mémoire vive et une capacité de stockage de 128 Go avec support d’une carte mémoire pour étendre la mémoire interne jusqu’à 1 To supplémentaire. En outre, le mobile peut accepter deux cartes SIM. Il dispose d’un port audio jack et il est certifié Hi-Res pour jouer de la musique en haute résolution. Sa batterie a une capacité de 4500 mAh avec, nous dit-on chez Sony, 25% d’autonomie en plus par rapport au Xperia 10 II. L’appareil est Wi-Fi, mais seulement 802.11n et Bluetooth 5.1. Pour la partie photo, le Xperia 10 III embarque un capteur principal de 12 mégapixels ouvrant à f/1.8 qui est accompagné de deux capteurs de 8 mégapixels dont un s’occupe des prises de vue en mode grand angle. Pour se prendre en selfie, il y a un capteur de 8 mégapixels installé derrière le poinçon au niveau du coin gauche de l’écran. Plusieurs fonctions sont disponibles comme le HDR, les effets créatifs et surtout le suivi des objets.

Le nouveau Sony Xperia 10 III est disponible dès aujourd’hui en noir ou en blanc. Il est proposé à un prix de 429 €. Jusqu’au 31 juillet 2021, Sony propose une offre de remboursement de 50 € à valoir pour tout achat d’un modèle Xperia 10 III.