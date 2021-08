Forfait mobile : Top 3 des promos sans condition de durée chez La Poste Mobile, RED by SFR ou Bouygues Telecom

À la recherche d'un forfait mobile avec une belle promotion ? Découvrez dans cet article le top 3 des forfaits bénéficiant d'un tarif préférentiel sans condition de durée avec les opérateurs La Poste Mobile, RED by SFR et Bouygues Telecom !

La Poste Mobile et son forfait SIM 30Go à 9.99€

Avec l'opérateur La Poste Mobile, vous pourrez bénéficier jusqu'au 21 Août d'un forfait sans engagement pour la somme de 9.99€ par mois, également au-delà de la première année. Vous disposerez alors de 30Go d'Internet en France, dont 10Go que vous pourrez utiliser lors de vos séjours à travers l'Europe et les DOM.

Voici le détail du forfait SIM 30Go :

Sans engagement

30Go d'Internet en France, dont 10Go utilisables depuis l'Europe et les DOM

utilisables depuis l'Europe et les DOM Depuis la France : appels illimités vers la Métropole et les DOM (hors Visio), SMS illimités vers la Métropole et les DOM, MMS illimités vers la Métropole

Depuis l'Europe et les DOM : appels, SMS et MMS illimités

RED by SFR et sa série limitée 70Go à 13€

Avec RED by SFR, vous pouvez profiter jusqu'au 09 Aôut inclus de son forfait RED 70Go au prix de 13€ par mois, sans condition de durée ! Ce forfait 70Go vous offre l'illimité pour communiquer comme bon vous semble aussi bien depuis la Métropole que depuis l'étranger (UE et DOM) ainsi que 70Go en France et 10Go supplémentaires pour rester connecté lorsque vous voyagez à travers l'UE et les DOM. En bonus, RED offre son service TV pour accèder à toutes les chaînes et bouquets TV depuis votre application RED TV.

Ce qu'il faut retenir du forfait RED by SFR 70Go :

Engagement de 12 mois

70Go d'Internet en France + 10Go utilisables depuis l'UE et les DOM

utilisables depuis l'UE et les DOM Depuis la France, l'UE et les DOM : appels, SMS et MMS illimités

RED TV inclus

Bon à savoir, RED propose aussi pour les plus petits consommateurs un forfait illimité avec 5Go à seulement 5€ par mois et pas seulement la première année.

Bouygues Telecom et son offre B&You limitée 70Go à 12.99€

Bouygues Telecom, de son côté, vous donne la possibilité jusqu'au 11 Août de saisir son offre limitée avec 70Go d'Internet en France pour 12.99€ par mois, et ce, même après la première année d'abonnement ! Vous apprécierez l'illimité pour vos appels, comme pour vos messages, depuis la Métropole (vers les numéros métropolitains), l'UE et les DOM ainsi que les 12Go pour naviguer sur le web depuis ces dernières destinations. Enfin, le service B.Tv pour profiter de +70 chaînes TV en illimité est offert le premier mois avec ce forfait pas cher.

Ce qu'il faut retenir de l’offre B&You 70Go :

Sans engagement

70Go d'Internet en France, dont 12Go utilisables depuis l'UE* et les DOM

utilisables depuis l'UE* et les DOM Depuis la France, l'UE et les DOM : appels, SMS et MMS illimités

B.tv offert pendant 1 mois

A noter que Bouygues Telecom permet aussi aux petits utilisateurs de s'équiper d'un forfait mobile avec 5Go à 4.99€ par mois sans condition de durée.