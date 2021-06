Attention ! il ne reste que quelques heures pour profiter des promos forfaits mobiles Very B&You !

Alerte bon plan ! Si vous souhaitez faire le plein de gigas sans que cela vous coûte un bras, profitez des offres Very B&You de Bouygues Telecom ! L’opérateur propose en ce moment des tarifs imbattables sur ses forfaits mobiles de 20 Go à 140 Go ! Mais attention ! Pour en profiter il vous faudra être rapide : l’offre s’arrête ce dimanche 13 juin à minuit ! Pour en savoir plus sans perdre de temps, lisez vite la suite !

Les forfaits Very B&You à partir de 5,99€ par mois ! Jusqu’à demain soir, B&You propose 3 forfaits mobiles à prix canon ! Ces trois formules pas chères fonctionnent sur le réseau Bouygues Telecom et sont accessibles à partir de seulement 5,99€ par mois ! De 20 Go à 140 Go, tout le monde y trouvera son bonheur. Dans le détail, voici quels tarifs sont affichés par l’opérateur : Un abonnement 20 Go dont 12 Go utilisables en Europe/DOM à 5,99€ par mois

dont 12 Go utilisables en Europe/DOM à par mois Un abonnement 60 Go dont 10 Go utilisables en Europe/DOM à 8,99€ par mois

dont 10 Go utilisables en Europe/DOM à par mois Un abonnement 140 Go dont 15 Go utilisables en Europe/DOM à 12,99€ par mois Quel que soit le forfait sélectionné, celui-ci est sans engagement et comprend : Les appels en illimité en France métropolitaine et dans les DOM

en France métropolitaine et dans les DOM Les SMS et MMS sans compter dans l’Hexagone

dans l’Hexagone Ces mêmes services à volonté depuis l’Europe et l’Outre-mer Sachez qu’en plus de tous ces services, vous profiterez gratuitement de l'application B.TV pendant un mois afin d'accéder à plus de 70 chaînes depuis votre smartphone. Et toujours la série spéciale 5G à prix canon ! En parallèle de ces offres sans engagement à petit prix, B&You vous propose sa série spéciale 5G à un tarif très intéressant. Également sans engagement, ce forfait 5G comprend 130 Go de data dont 15 Go utilisables en Europe/DOM. Cette formule est accessible pour seulement 24,99€ par mois. Au niveau des options de communication, cette formule maxi data comprend les mêmes usages illimités que ceux accordés dans le cadre des offres 4G.