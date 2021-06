Dernier jour pour profiter de la série Free Mobile 80Go à moins de 10€ !

Si vous êtes à la recherche d'un forfait mobile avec 80Go d'Internet, vous allez certainement apprécier l'offre promotionnelle de Free Mobile, qui n'est autre que la série Free 80Go. Celle-ci est encore valable, mais seulement jusqu’à ce soir, 23h59 ! Venez la (re)découvrir dans cet article.

La série Free en promotion jusqu'à ce soir

Free Mobile a lancé depuis plusieurs jours une nouvelle série offrant 80Go d'Internet en France pour la somme de 9.99€ par mois pendant 1 an ! Sans engagement, vous pourrez résilier votre abonnement à tout moment et sans frais.

Au terme de ces 12 mois, cette série Free évoluera automatiquement vers le forfait Free 5G, au prix mensuel de 19.99€. Ce changement de forfait vous permettra de bénéficier davantage de data en France comme à l'étranger, mais également de communiquer et de vous connecter depuis (et vers) de nombreux pays, hors Union européenne.

Les garanties de la série Free 80Go

La série Free vous permet de vous connecter à hauteur de 80Go d'Internet en France et d'utiliser jusqu'à 8Go de votre enveloppe data globale pour surfer sur le net également depuis l'Europe et les départements d'outre-mer. Depuis la Métropole, vous pourrez également profiter du Free WiFi à votre convenance ainsi que de l'illimité pour l'ensemble de vos communications ! Il en est de même pour vos appels et messages envoyés depuis les pays de l'Union européenne et des DOM, pour que vous puissiez communiquer sans vous limiter.

Dans le détail, ce forfait sans engagement vous offre les garanties suivantes :