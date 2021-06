ALERTE ! Dernier jour pour profiter des promos jusqu'à 200Go à partir de 4.99€

Si vous n'avez pas encore jeté votre dévolu sur l'un des forfaits neutres en CO2 de l'opérateur Prixtel, il vous reste encore quelques heures ! À prix réduit la première année, à partir de 4.99€, vous trouverez à coup sûr le forfait idéal parmi toutes ces offres ! Découvrez-les dans cet article.

Le forfait Le petit : 20Go d'Internet à 4.99€/mois

Pour les plus petits budgets ou les petites consommations, le forfait Le petit bénéficie mensuellement de 5€ de réduction la première année d'abonnement sur l'ensemble de ses paliers data ! Ainsi, à partir de 4.99€, vous pouvez disposer de 20Go d'Internet en France.

En termes de tarif, le forfait Le petit se présente comme suit :

jusqu'à 20Go : 4.99€/mois pendant 1 an puis 9.99€

pendant 1 an puis 9.99€ de 20Go à 30Go : 7.99€/mois pendant 1 an puis 12.99€

pendant 1 an puis 12.99€ de 30Go à 40Go : 9.99€/mois pendant 1 an puis 14.99€

Lorsque vous voyagez à travers l'Union européenne et les DOM, vous pourrez apprécier les 10Go prévus à cet effet, dont l'usage sera déduit de votre enveloppe data globale. Aussi, vous pourrez communiquer comme bon vous semble depuis ces destinations comme depuis la Métropole.

Cette offre mobile, comme les suivantes, est bien entendu neutre en CO2 grâce à une action de reforestation du territoire français entreprise par Prixtel afin de compenser les émissions de CO2 causées par l'utilisation de ses forfaits. Par ailleurs, l'opérateur propose ses offres mobiles sans engagement pour que vous puissiez résilier votre abonnement à tout moment et sans frais. Enfin, vous aurez la possibilité de choisir entre les réseaux Orange ou SFR pour garantir une utilisation optimale de votre forfait selon la couverture réseau de votre lieu de résidence !

Le forfait Le grand : 60Go d'Internet à 7.99€

Pour celles et ceux qui souhaitent profiter davantage de data, vous pouvez opter pour le forfait Le grand qui vous permettra de bénéficier jusqu'à 100Go d'Internet en France, également à prix réduit la première année (7€/mois).

Vous apprécierez également l'illimité pour l'ensemble de vos communications, que vous soyez en France, au sein de l'Union européenne ou encore dans les DOM, de même que vous disposerez de 15Go (inclus) pour rester connecté depuis ces dernières destinations.

Concernant le budget, voici comment se présente le forfait Le grand :

jusqu'à 60Go : 7.99€/mois pendant 1 an puis 14.99€

pendant 1 an puis 14.99€ de 60Go à 80Go : 10.99€/mois pendant 1 an puis 17.99€

pendant 1 an puis 17.99€ de 80Go à 100Go : 12.99€/mois pendant 1 an puis 19.99€

Le forfait Le géant : 100Go d'Internet avec la 5G à moins de 13€

Les amateurs de 5G et les internautes très gourmands apprécieront certainement ce forfait offrant non seulement jusqu'à 200Go d'Internet en France mais également la possibilité de vous connecter avec la 5G!

Avec 7€ de réduction chaque mois pendant 1 an, le forfait Le géant propose 15Go inclus dans votre enveloppe data globale pour surfer sur le net lorsque vous vous déplacez à travers l'Union européenne et les DOM. De plus, vous pourrez appeler et envoyer vos messages sans compter en France et à l'étranger (UE et DOM), mais également bénéficier de l'illimité pour vos appels émis depuis la Métropole vers les fixes d'Europe et des DOM ainsi que vers les numéros d'Amérique du Nord !

Voici les tarifs du forfait Le géant :

jusqu'à 100Go* : 12.99€/mois pendant 1 an puis 19.99€

pendant 1 an puis 19.99€ de 100Go à 150Go* : 17.99€/mois pendant 1 an puis 24.99€

pendant 1 an puis 24.99€ de 150Go à 200Go* : 22.99€/mois pendant 1 an puis 29.99€

* disponibles avec la 5G/4G