Le realme C21 disponible chez Electro Dépôt à partir de seulement 109 € avec des écouteurs offerts

La marque realme a récemment présenté un smartphone d’entrée de gamme. Proposé à un tarif particulièrement attractif de seulement 109 €, il est disponible dans les enseignes Electro Dépôt avec une offre spéciale puisque le constructeur offre une paire d’écouteurs realme Buds Q2.

La proposition de realme en matière de smartphones est aujourd’hui extrêmement large avec de nombreux appareils d’entrée et de milieu de gamme et finalement pas encore de vrai très haut de gamme, le terrain de chasse d’autres fabricants. En effet, le fabricant chinois préfère une stratégie commerciale plus axée sur les appareils abordables pour le plus grand nombre tout en proposant des composants performants. Avec le realme C21, realme renforce sa collaboration avec les enseignes Electro Dépôt en proposant une offre spéciale avec une paire d’écouteurs realme Buds Q2 offerte.

Quelle fiche technique pour ce prix ?

Techniquement, le realme C21 s’appuie sur un écran LCD de 6,5 pouces affichant une définition de 720x1600 pixels et offrant une luminosité maximale de 400 cd/m², selon son fabricant. Il embarque trois capteurs photo dont un module principal de 13 mégapixels avec deux autres capteurs de 2 mégapixels qui sont là pour faire des photos macro et en mode monochrome pour optimiser les détails. À l’avant, il y a un objectif de 5 mégapixels avec un mode HDR pour un maximum de lumière. Le realme C21 utilise une batterie d’une capacité de 5000 mAh. Il peut charger d’autres appareils, via sa prise USB-C en mode inversé ce qui peut s’avérer pratique pour soulager un ami ou un collègue. Le mobile peut supporter à la fois deux cartes SIM et une carte de stockage de données.

Et du côté de la connectivité ?

Le realme C21 utilise une puce Mediatek Helio G35 avec 3 ou 4 Go de mémoire vive et 32 ou 64 Go d’espace de stockage interne. Le mobile est compatible 4G, Wi-Fi 802.11n, Bluetooth 5.0 et NFC. Il dispose d’un port audio jack 3,5 mm et livré avec son bloc d’alimentation. Un lecteur d’empreinte digitale est installé dans son dos mais il peut également faire de la reconnaissance faciale pour se déverrouiller. Il est décliné en noir ou en bleu. Le realme C21 est donc disponible à partir de 109 € avec une paire d’écouteurs realme Buds Q2 offerte. Le mobile a été certifié TÜV Rheinland signifiant une certaine fiabilité.