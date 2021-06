Le Samsung Galaxy S21 FE aperçu sous Geekbench, une présentation imminente ?

Comme la quasi-totalité des smartphones, le futur Samsung Galaxy S21 FE n’a pas pu s’empêcher de passer sous le banc d’essai via l’application Geekbench livrant ainsi quelques détails techniques avant sa présentation officielle qui ne devrait plus tarder.

Cela ne fait plus de doute que le Samsung Galaxy S21 FE va être commercialisé sur de nombreux marchés et au fil du temps, le voile se lève un peu plus sur les caractéristiques techniques, mais aussi physiques d’un des appareils les plus attendus de cette année. Ainsi, plusieurs fuites ont été constatées et devront attendre pour être confirmées, mais elles sont de sources sûres. Ainsi, on pense savoir qu’il proposera une batterie d’une capacité de 4500 mAh, soit une augmentation significative par rapport au modèle actuel, le Galaxy S20 FE qui propose 4000 mAh. Début mai, une mention du futur Galaxy S21 FE est apparue sur le site de Samsung Mexique. Enfin, plus récemment, des visuels réalistes de ce qui pourrait bien être le Galaxy S21 FE ont été publiés sur le réseau social Twitter.

Un Soc Qualcomm avec 8 Go de RAM

Grâce au fait que le mobile ait été testé par un utilisateur (privilégié) sous Geekbench, cela nous permet d’en savoir un peu plus sur sa fiche technique. En effet, le test par l’application nous montre que le Samsung Galaxy S21 FE embarquera un processeur Qualcomm Snapdragon 888 et qu’il sera associé à 8 Go de mémoire vive. Cette configuration est similaire au modèle Galaxy S21. Le passage sous Geekbench nous apprend également que le mobile sera animé par le système Android 11, ce qui est tout à fait logique. Il devrait aussi profiter de la dernière version de la surcouche logicielle développée par le fabricant.

Les autres caractéristiques attendues

On attend un écran de 6,4 pouces AMOLED avec une définition FHD+ de 1080x2400 pixels qui pourrait avoir une fréquence de rafraîchissement de 120 Hz afin d’offrir une grande fluidité dans les défilements de pages et pendant les sessions de jeu. Il devrait être décliné avec 128 ou 256 Go de mémoire interne. Reste à savoir si cette capacité de stockage pourra être étendue ce qui n’est pas le cas sur les autres S21. Comme ses ainés, le mobile pourrait profiter d’une certification IP68 garantissant une étanchéité totale, même si l’appareil est totalement immergé sous l’eau. Plusieurs personnes pensent savoir que Samsung fera une annonce officielle le 19 août bien que cela ne soit pas officiel pour le moment. Toutefois, le passage sous Geekbench indique que l’appareil doit être présenté prochainement.