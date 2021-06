Où acheter le Samsung Galaxy S20 FE au meilleur prix en juin 2021 ?

Le Samsung Galaxy S20 FE, appelé aussi Galaxy S20 Fan Edition, existe en version 4G ou 5G. Ce smartphone a été présenté en septembre 2020 par le constructeur Samsung. Si vous êtes à la recherche d’un bon plan pour le trouver au meilleur prix et faire des économies sur l’achat de votre prochain smartphone, vous êtes au bon endroit. On a cherché pour vous quelles enseignes le proposaient à petit prix.

Le Samsung Galaxy S20 FE 5G à 549€ seulement au lieu de 649€ chez RED by SFR

Si vous êtes intéressés par le Samsung Galaxy S20 FE compatible 5G et qu’en plus vous avez envie de changer de forfait mobile, le bon plan de RED by SFR devrait vous intéresser. Jusqu’au 21 juin prochain, pour toute souscription à un forfait RED by SFR ou pour toute souscription récente, vous obtiendrez 100€ de remise après achat. Le prix du Galaxy S20 FE passe donc de 649€ à 549€ seulement.

C’est le moment de jeter un œil sur les offres de forfaits mobiles pas chers proposés par RED. Pour 5€ seulement vous pouvez prétendre à un forfait 5Go. C’est donc le moment de faire des économies sur l’achat de votre smartphone Samsung mais aussi sur votre abonnement de téléphone.

Pendant les RED Days, de nombreux autres modèles de smartphones Samsung, Apple ou Xiaomi proftent de belles remises. N'hésitez pas à y jeter un oeil.

Le Samsung Galaxy S20 FE à 599€ au lieu de 759€ chez Fnac

Si vous avez déjà un forfait mobile pas cher et que vous ne souhaitez pas changer d’opérateur, on vous propose de regarder du côté de l’enseigne Fnac. Elle aussi propose le Samsung Galaxy S20 FE compatible 5G à petit prix en ce moment. Avec une réduction de -21%, son prix passe de 759€ à 599€. Vous pouvez donc acheter le Samsung Galaxy S20 FE à moins de 600€. La remise est immédiate. Elle s’appliquera directement au moment de l’achat car contrairement à RED by SFR, il ne s’agit pas d’une offre de remboursement.

En choisissant l’enseigne Fnac ou RED by SFR, pour l’achat de votre futur téléphone Samsung, profitez d’une livraison gratuite à domicile et rapide. Le retrait en magasin est possible chez Fnac. Chez l’une ou l’autre, votre mobile sera débloqué et utilisable avec la carte SIM de n’importe quelle opérateur.

D'autres smartphones sont actuellement en promotion chez Fnac. découvrez-les dès maintenant.