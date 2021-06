Les smartphones de Google sont en promotion : Pixel 4a, 4a 5G et 5

Les 3 célèbres smartphones de Google sont aujourd’hui en promotion. Réputés pour la qualité de leur photo et leurs prix abordables, les Google Pixel 4a, Pixel 4a 5G et Pixel 5 sont encore moins chers aujourd’hui. Vous trouverez ces trois modèles en promotion chez Fnac, Darty et Boulanger.

Le Google Pixel 4a est en promotion à 319€ au lieu de 349€

Que se soit chez Fnac, Darty ou Boulanger, vous trouverez le Google Pixel 4a en promotion au même prix. Avec une baisse de -8%, le smartphone de Google est proposé au prix de 319€ au lieu de 349€. Vous pouvez donc économiser 30€ sur un smartphone qui voit rarement son prix baisser. Google ne propose que très rarement des offres sur ses smartphones.

Le Google Pixel 4a est réputé pour la qualité de son appareil photo. Il fait l’unanimité auprès des experts dans ce domaine. Nous avons pu le tester pour vérifier ses performances. N’hésitez pas à consulter notre test du Google Pixel 4a. Il est équipé d’un écran LCD de 5.8 pouces ainsi que d’un SoC Snapdragon 730G épaulé par 6Go de mémoire vive et un espace de stockage de 128Go. Il possède une batterie de 3140 mAh.

Le Google Pixel 4a 5G est en promotion à 449€ au lieu de 499€

Avec une réduction de -10%, le Google Pixel 4a compatible 5G en profite lui aussi pour être à petit prix. Fnac, Darty et Boulanger proposent ce smartphone Google à 449€ au lieu de 499€. Il est déjà en rupture de stock chez Fnac, n’est plus disponible qu’en click & collect chez Darty alors foncez vite chez Boulanger où il reste encore quelques exemplaires en stock.

Le Google Pixel 4a 5G comme son nom l’indique est compatible avec le réseau 5G. Il est équipé d’un écran Oled de 5.8 pouces Full HD et d’un SoC snapdragon 765G couplée à une RAM de 6 Go et d’un espace de stockage de 128Go. Il possède une batterie de 3800 mAh.

Le Google Pixel 5 est en promotion à 579€ au lieu de 629€

Le Google Pixel 5 comme ses petits frères est également en promotion. Avec une réduction de -7%, son prix passe de 629€ à 579€ seulement. C’est le moment de s’offrir un nouveau smartphone performant mais à petit prix. Il est disponible à ce tarif préférentiel chez Fnac, Darty et Boulanger.

Pour tout savoir de ses performances, consultez notre test du Google Pixel 5. Il est équipé d’un écran Amoled de 6 pouces et d’un SoC Snapdragon 765G épaulé par 6Go de RAM et un espace de stockage de 128Go. Il embarque une batterie de 4000 mAh un peu plus puissante que celles des Pixel 4a et 4a 5G.