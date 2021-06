Le OnePlus Nord N200 aperçu sous Geekbench, une sortie imminente ?

Comme de nombreux smartphones avant lui et d’autres après, ce qui semble être le futur mobile OnePlus Nord N200 pourrait avoir été testé sous Geekbench livrant ainsi quelques détails sur le contenu de sa fiche technique. En voici les explications.

Alors que la marque OnePlus vient d’officialiser le mobile de milieu de gamme, OnePlus Nord CE 5G, il semble qu’un autre appareil de la marque chinois soit sur le point de montrer le bout de ses antennes. En effet, un téléphone portable ayant pour référence DE2117 et qui pourrait très bien être le futur OnePlus Nord N200 attendu est apparu dans les listes de résultats de l’application de mesures de performances Geekbench. Ce qui est certain, c’est le nom du fabricant qui est bien mentionné sur la capture d’écran publiée, mais ce qui l’est moins, c’est le modèle de l’appareil.

Quelles informations de la capture Geekbench ?

D’après la capture d’écran publiée sur la toile et provenant de l’application Geekbench, le mobile portant la référence DE2117 est donc alimenté par un processeur qui contient 8 cœurs. Il y a 6 cœurs cadencés à 1,80 GHz et 2 cœurs dont la fréquence d’horloge est de 2,04 GHz ce qui suggère qu’il s’agit du Soc Qualcomm Snapdragon 480 puisque ces caractéristiques techniques correspondent. On peut également voir que l’appareil dispose de 4 Go de mémoire vive et qu’il utilise une carte mère « holi », particulièrement courante sur ce type de produit.

Les autres caractéristiques attendues et un lancement imminent, mais pas pour la France

Mais il semble que d’autres rumeurs courent à propos du OnePlus Nord N200 5G puisque certaines personnes pensent savoir qu’il serait doté d’un écran LCD FHD+ de 6,49 pouces 90Hz avec un capteur photo de 16 mégapixels. Il y aurait un capteur principal de 13 mégapixels au dos avec deux autres capteurs de 2 mégapixels chacun. Le mobile serait animé par une batterie d’une capacité de 5000 mAh avec le support d’une charge à 18 Watts. Le OnePlus Nord N200 5G devrait profiter d’un lancement dans les prochaines semaines, mais pas en France. Il serait réservé aux seuls marchés nord-américains.