Le realme GT 5G sera disponible en France à partir du 21 juin, tenez-vous prêt pour avoir le meilleur prix

Le smartphone realme GT a tout d’abord été lancé sur le marché chinois, début mars et désormais, il est proposé en France. Modèle flagship de la marque, il veut proposer les composants les plus avancés pour un prix des plus abordables mais il va falloir se tenir prêt pour en profiter. En voici tous les détails.

Présenté officiellement lors du MWC de Shanghai en février dernier, le realme GT a ensuite été disponible uniquement sur le marché chinois. Fin mai, realme annonçait qu’il serait prochainement disponible en France, comme la série des mobiles Narzo 30. Effectivement, à partir du 21 juin, il sera proposé en boutique physique et en ligne à travers différentes opérations commerciales à durée limitée comme le proposent de plus en plus de fabricants pour tenter d’attirer un maximum de personnes dès les premiers jours de la commercialisation du produit.

Ainsi le realme GT 5G sera disponible à partir de 369 € en version 8+128 Go du 21 au 25 juin sur le site AliExpress avec la possibilité d’obtenir un coupon de réduction d’une valeur de 40 euros ce qui placera l’appareil à 329 €. Les 21 et 22 juin, le site realme proposera la version 8+128 Go à 399 € avant qu’il ne passe à 449 €. La version 12+256 Go sera proposée sur le site Amazon et sur celui de realme, le 21 et 22 juin uniquement dans le cadre des Amazon Prime Day à un prix de 499 €. Ensuite, il passera à 599 €.

Quelles caractéristiques techniques

Pour ces prix, vous avez droit à un mobile décliné en argent, noir ou racé avec du jaune texturé tel du similicuir et une marque GT symbolisant une trace de pneu de voiture. Il est équipé d’une puce Qualcomm Snapdragon 888 avec donc 8 ou 12 Go de mémoire vive LPDDR5 et 128 ou 256 Go au format UFS 3.1 d’espace de stockage interne que l’on ne peut pas étendre. Il profite d’un système de refroidissement optimisé pour réduire les surchauffes éventuelles et permettre de conserver des performances tout au long de son utilisation. Sa batterie a une capacité de 4500 mAh et supporte la charge à 65 Watts. Son écran mesure 6,43 pouces sur une dalle Super AMOLED compatible HDR avec une fréquence de rafraîchissement de 120 Hz pour des défilements fluides sur les pages et dans les jeux. Il est Wi-Fi 6 et donc compatible 5G.

Pas en reste sur le multimédia

Pour les photos, il s’appuie sur un capteur principal de 64 mégapixels avec un autre objectif secondaire grand-angle de 8 mégapixels. Il y a aussi un capteur de 2 mégapixels à l’arrière pour des prises de vue macro et un dernier de 16 mégapixels pour l’avant. Il y a un lecteur d’empreinte digitale sous l’écran. Comptez sur des mesures de 186 grammes ce qui est bien inférieur à la moyenne des smartphones de l’ordre de 200 grammes. Plutôt compact, il mesure 158,8 mm de haut alors que la quasi-totalité des mobiles dépasse les 160 mm et il propose une finesse de 8,1 mm là où les iPhone 12 sont épais de 7,4 mm.