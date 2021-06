Coverd, l'assurance facile pour vos produits high tech

Qui n'a jamais endommagé ou cassé l'un de ses appareils connectés ? En effet, même avec la plus grande attention, un dommage est vite arrivé et cela peut nous coûter cher... Quoi de mieux qu'une assurance pour parer à ces frais supplémentaires, souvent élevés en plus d'être imprévus ? Nous avons souvent entendu parler d'une assurance couvrant les risques relatifs à la casse ou à l'usure de nos smartphones, mais la bonne nouvelle c'est qu'il en existe également pour l'ensemble de nos produits high-tech ! En effet, la start-up française Coverd élargit son champ d'intervention en assurant dorénavant ordinateurs, appareils photo, tablettes et autres objets nomades, en plus de vos smartphones. 100% en ligne, celle-ci vous permettra d'assurer vos produits qu'ils soient neufs, d'occasion ou encore reconditionnés, dans la limite de la valeur de ces derniers au moment de la déclaration du sinistre.

Une offre complète et transparente Coverd vous propose d’assurer tout appareil high-tech* (acheté et même loué) pour les risques suivants : la casse de l’écran, de l’arrière et du châssis ainsi que des composants (appareil photo, port USB, etc.)

l’oxydation, y compris sur les appareils "water-resistant"

l’usure de la batterie La société permet par ailleurs d'assurer vos appareils nomades contre le vol (par effraction ou par agression) ainsi que pour la perte d'une oreillette en souscrivant une option, dont le prix varie selon le modèle de l'appareil en question. À ce sujet, le tarif mensuel de votre assurance fluctue selon le modèle du produit à assurer et de l'option choisie. Lorsqu'un sinistre survient, s'ajoute au montant de votre prime une franchise (entre 30€ et 50€ selon le modèle) qui ne concerne que les smartphones. L'assurance Coverd est un service sans engagement, vous permettant de résilier votre assurance dès que vous le souhaitez, sans frais, par simple envoi de courrier recommandé à l'adresse postale renseignée sur le contrat ou par le biais de votre espace membre. *liseuse, GPS, appareil photo, console de jeu portable, casque audio, enceinte nomade, et plus encore ! Une démarche en quelques clics La start-up promet une expérience utilisateur la plus simple possible, que ce soit pour souscrire votre contrat d'assurance ou pour connaître le montant de votre prime ainsi que celui des réparations potentielles. Voici, étape par étape, le déroulement de votre démarche d’assurance : Renseignez dans la barre de recherche le modèle de l'appareil connecté que vous souhaitez assurer

Sélectionnez l'onglet "Neuf/Occasion/reconditionné" Vous verrez alors apparaître le montant mensuel de votre prime ainsi que celui de votre franchise (uniquement pour les smartphones) Cochez l’option "protection contre le vol" si vous le souhaitez En cliquant sur "Suivant", vous devrez alors remplir vos informations personnelles créant ainsi votre compte membre afin de recevoir toute la documentation nécessaire avant de vous engager. Pour bénéficier du service de Coverd, vous n'aurez plus qu'à lancer la procédure d'activation à distance qui vous sera détaillée et d'effectuer un premier versement de votre mensualité. Si vous souhaitez connaître le montant d'une réparation (écran cassé, appareil photo brisé, etc.) ainsi que la marche à suivre pour être pris en charge, il vous suffira de cliquer sur l'onglet "Abîmé" puis de sélectionner l'onglet correspondant à votre problème. Un service d'assurance visant la qualité Coverd s'engage non seulement à prendre en charge votre appareil dans un délai de 24h après avoir déclaré votre sinistre, variable selon l'afflux des sollicitations, mais également à vous fournir un mobile pour remplacer le vôtre le temps des réparations si besoin. De plus, l'équipe de professionnels a à cœur de vous fournir service client des plus satisfaisants. Vous pourrez ainsi les joindre via différents réseaux tels que le chat en ligne, Twitter ou encore Facebook, mais également par voie postale. Ils s'attelleront alors à répondre à toutes vos interrogations, dans les meilleurs délais et aussi précisément que possible. Enfin, Coverd vous assure un travail de qualité en effectuant des réparations agréées par les constructeurs de vos appareils tels Apple, Samsung, Oppo ou encore Huawei.