Profitez de 100€ de bonus reprise pour le Xiaomi Mi 11 chez Boulanger

L’enseigne Boulanger propose une offre exceptionnelle pour tout achat d’un smartphone de la marque Xiaomi, modèle Mi 11 qui consiste à vous faire profiter d’un bonus reprise d’une valeur de 100€ jusqu’au 27 juillet 2021. En voici tous les détails.

Actuellement, la marque Xiaomi propose une très large offre de smartphones qui va de l’entrée de gamme jusqu’au haut de gamme en passant par des appareils Premium. C’est justement à cette catégorie que le Mi 11 appartient proposant des composants à la pointe et un design tout à fait remarquable. Aussi pour vous permettre de vous acheter ce mobile à moindres frais, les boutiques Boulanger propose 100€ de bonus reprise pour tout achat d’un Xiaomi Mi 11. Le mobile est vendu normalement à un tarif de 799 €. Boulanger propose un service de reprise de votre ancien appareil. Il suffit de renseigner sa marque, son modèle et de dire si le mobile est toujours fonctionnel et complet avant d’obtenir une estimation du montant de reprise. À celui-ci, Boulanger rajoute 100€.

Que vaut le Xiaomi Mi 11 ?

Techniquement, le Xiaomi MI 11 s’appuie sur une puce Snapdragon 888 de Qualcomm avec 8 Go de mémoire vive et 128 Go d’espace de stockage (ou 256 Go) sans possibilité d’extension. Il utilise un écran avec une dalle AMOLED incurvée sur les 4 côtés pour plus d’ergonomie. Il mesure 6,81 pouces avec une définition de 1440x3200 pixels compatible HDR10+ et surtout 120 Hz. Le mobile est compatible 5G et propose aussi du Wi-Fi 6E. Il embarque une batterie d’une capacité de 4600 mAh avec la possibilité d’une charge rapide à 55 watts en filaire et 50 watts en sans fil pouvant également offrir la charge inversée. Côté photo, il dispose d’un capteur principal de 108 mégapixels secondé par un capteur de 13 mégapixels et un dernier objectif de 5 mégapixels. Pour se prendre en selfie, c’est un capteur de 20 mégapixels qui est installé dans un poinçon au niveau de l’écran sous lequel se cache aussi un lecteur d’empreinte digitale.