Où précommander le tout nouveau OnePlus Nord CE au meilleur prix ?

Le OnePlus Nord CE 5G est depuis quelques jours disponible en précommande chez Fnac, Darty et Amazon. En l’achetant aujourd’hui, il vous sera réellement expédié le 21 juin prochain, date de sa mise sur le marché. Avec ce nouveau modèle, OnePlus propose un smartphone performant à prix abordable.

Précommander le OnePlus Nord CE 5G chez Fnac, Darty ou Amazon

Le tout nouveau smartphone du constructeur OnePlus, le OnePlus Nord CE 5G est maintenant disponible en précommande. Vous trouverez la version avec un espace de stockage de 128Go et une mémoire vive de 8Go au prix de 329€ chez Amazon, Darty et Fnac. Il est donc possible de le précommander depuis le 12 juin. Le début officiel des ventes a été fixé par OnePlus au 21 juin à 11h. Pour le moment seule cette version est disponible. Mais, elle sera rejointe prochainement par les versions 6Go+128Go à 299€ et 12Go+256€ à 399€ dans quelques jours.

Pour le précommander dès aujourd’hui et avoir entre les mains le OnePlus Nord CE avant tout le monde, vous avez le choix entre Daty, Fnac et Amazon. Voici les liens directs pour le trouver plus rapidement :

Le OnePlus Nord CE 5G : l’essentiel de l’expérience OnePlus, à moindre prix

Avec ce tout nouveau smartphone, OnePlus a souhaité offrir un téléphone qui offre d’excellentes performances au quotidien et qui offre également un peu plus que ce que vous attendiez. Le OnePlus Nord CE 5g, qui sera lancé en juin 2021, est équipé d’un écran Amoled de 6.43 pouces offrant une définition Full HD+ (2400 x 1080 pixels). Avec le processeur Snapdragon 750G très récent lui aussi, il est compatible avec le réseau 5G. Ce SoC est épaulé par 6 Go, 8 Go ou 12 Go de RAM selon la version. Pour le stockage, vous avez le choix entre 128 Go et 256 Go.

Pour réaliser vos photos, vous pourrez vous appuyer sur trois capteurs photo à l’arrière dont un capteur principal de 64 Mpx, un grand-angle de 8 Mpx et un capteur de profondeur de 2 Mpx. Pour les selfies, un capteur de 16 Mpx a été prévu à l’avant du téléphone. Le OnePlus Nord CE est alimenté par une batterie de 4500 mAh et est compatible avec la charge rapide 30W.