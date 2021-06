Un autre smartphone pliant de la marque Xiaomi serait en préparation en vue d’une sortie d’ici la fin d’année

Le fabricant de smartphones Xiaomi a présenté fin mars son smartphone pliant le Mi Mix Fold qui est réservé au marché chinois mais un nouveau modèle serait actuellement en préparation et pourrait être proposé d’ici la fin de l’année avec, espérons-le, une commercialisation plus internationale.

Fin mars, Xiaomi étonnait son monde avec la présentation officielle de son tout premier mobile pliant. Le Mi Mix Fold n’est malheureusement disponible qu’en Chine. Équipé des toutes dernières technologies, il s’appuie sur la puce la plus véloce du moment sous Android avec différentes déclinaisons de mémoire vive et de capacité de stockage tout en proposant un écran pliant vers l’intérieur qui totalement déplié fait 8 pouces en diagonale avec un autre écran, à l’extérieur, celui-ci de 6,52 pouces, tous les deux s’appuyant sur une dalle AMOLED compatible HDR10+ et Dolby Vision. Innovant, il dispose également de la technologie Liquid Lens pour l’un de ses objectifs photo qui utilisant des micro-impulsions électriques permet de modifier le rayon de courbure de la surface sphérique et permettant ainsi de remplir plusieurs fonctions à la fois.

Un nouveau Mi Mix Fold en préparation ?

Selon une source jugée plutôt sérieuse, il semble donc que Xiaomi veuille proposer un nouveau Mi Mix Fold qui pourrait être disponible avant la fin de cette année. Il serait équipé d’un processeur Qualcomm Snapdragon 888, embarquerait une batterie d’une capacité de 5000 mAh et un capteur photo principal de 108 mégapixels. En outre, il serait équipé d’une charnière qui serait particulièrement améliorée par rapport à celle qui est actuellement installée sur le Mi Mix Fold. Comme ce dernier, la nouvelle version profiterait d’un écran à l’intérieur qui se replie sur lui-même et d’une seconde surface d’affichage, à l’extérieur. Le panneau intérieur serait fourni par Samsung Display et pourrait avoir une fréquence de rafraîchissement de 120 Hz. Le module intégré à l’extérieur serait livré par Visionox et serait 90 Hz. Il reste encore beaucoup de zones d’ombres sur ce futur potentiel modèle de smartphone pliant chez Xiaomi mais le plus important serait aussi de savoir s’il profitera d’une commercialisation à l’échelle internationale ou s’il resta réservé, comme son prédécesseur, au seul marché chinois.