Le Pixel 6 de Google pourrait profiter d’un support de charge sans fil très haute vitesse

Le géant américain Google devrait prochainement annoncer l’arrivée sur le marché de ses nouveaux smartphones Pixel 6 et Pixel 6 Pro. Avec eux, la firme devrait aussi présenter un support de charge sans fil permettant de recharger très rapidement le téléphone portable posé dessus.

Actuellement et depuis 2018, Google commercialise un support de charge sans fil qui permet de recharger les appareils, simplement en les posant dessus. Le Google Stand pourrait bien avoir un grand frère puisqu’il semble que la firme soit en train de travailler sur un dispositif autorisant des vitesses de charge plus rapides. Au-delà, comme le Stand, il pourrait aussi proposer à votre appareil un angle de vision confortable pour vous permettre de poser le mobile dessus tout en ayant un œil sur ce second écran à côté du moniteur principal de votre ordinateur, par exemple.

Dans les entrailles du code source d’Android 12

En examinant le code source d’Android 12, l’un des contributeurs au site 9to5google.com a remarqué que Google avait déjà commencé à travailler sur le nouveau support de charge sans fil Made by Google et vu le timing, il est raisonnable de penser qu’il pourrait être prêt pour le lancement des Pixel 6 et Pixel 6 Pro, proposé en tant qu’accessoire. Il semble que le support soit doté de ventilateurs lui permettant de dissiper la chaleur créée par les composants internes de l’appareil lui-même, mais aussi celle du téléphone portable lors de la charge.

L’actuel Google Stand propose une puissance de charge de 10 Watts, sans fil et n’a pas ce type de système de refroidissement. Cela suggère que le nouveau Google Stand pourrait recharger plus vite. À titre de comparaison, OnePlus propose un chargeur sans fil très rapide, à 50 Watts, qui lui aussi intègre des ventilateurs.

Des ventilateurs qui s’adaptent à la situation

Le code repéré montre que les équipes de Google prévoient différents profils pour différentes vitesses de rotation des pales du ou des ventilateurs installés dans le nouveau Stand. Par exemple, il est possible qu’en disant « Ok Google », celles-ci réduisent automatiquement leur vitesse afin de mieux capter le son de votre voix pour écouter la commande qui suit. Il est aussi envisagé de pouvoir moduler la vitesse de charge manuellement en sélectionnant, par exemple, un mode Auto, silencieux ou charge rapide. Enfin, notez que le géant américain a laissé un autre indice dans son code. En effet, on peut y voir le nom de code « Luxuryliner ». Sachant que celui du Stand de 2018 était « Dreamliner », il a fort à parier qu’il s’agira bien d’un accessoire de la gamme Stand. Cette capacité de pouvoir délivrer une puissance de charge implique une compatibilité avec les futurs Google Pixel 6 et Pixel 6 Pro qui devraient donc logiquement permettre cette charge bien plus rapide que les mobiles du géant américain actuellement disponibles sur le marché comme le Pixel 5 ou le Pixel 4.

