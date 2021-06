Trois nouveaux forfaits pas chers avec un max de data chez Cdiscount, NRJ Mobile et Auchan !

Si vous êtes à la recherche d'un forfait mobile avec le plein de data, vous allez apprécier les offres promotionnelles des opérateurs Cdiscount Mobile, NRJ Mobile et Auchan Telecom ! Sans engagement et en promotion jusqu'au 22 juin prochain, nous vous les présentons dans cet article.

Cdiscount Mobile : 100Go à 9.99€ pendant 1 an

Cdiscount Mobile propose son offre limitée 100Go à 9.99€ par mois la première année d'abonnement ! Au terme de ce délai, votre forfait mobile vous coûtera la somme de 20€ par mois. Au-delà des 120,12€ d'économie réalisée, vous pourrez profiter de 100Go d'Internet en France ainsi que de 13Go utilisables lors de vos séjours à travers l'Union européenne et les DOM.

Bien entendu, vous pourrez également appeler et envoyer des messages à votre convenance que vous soyez en France, au sein de l'UE ou encore dans les DOM ! De plus, l'opérateur étend vos garanties aux pays suivants : la Norvège, l'Islande et le Liechtenstein.

NRJ Mobile : 150Go à 9.99€ pendant 6 mois

De son côté, NRJ mobile met à disposition sa série limitée Woot 150Go au prix de 9.99€ par mois pendant 6 mois, au lieu de 22.99€ !

Ainsi, vous pourrez économiser jusqu'à 78€ et profiter pleinement des garanties proposées avec ce forfait pas cher, à savoir l'illimité pour l'ensemble de vos communications en France comme à l'étranger* ainsi que 150Go d'Internet en France, dont 10Go utilisables depuis l'UE et les DOM. Notez toutefois que depuis la France métropolitaine, vos appels, SMS et MMS ne bénéficient de l'illimité que vers les numéros de cette destination.

*UE et DOM

Auchan Telecom : 200Go à 19.99€ sans condition de durée

Auchan Telecom, quant à lui, permet à ses utilisateurs de faire le plein de data en souscrivant à sa série limitée 200Go pour un tarif préférentiel, même après la première année d'abonnement !

Ainsi, pour la somme de 19.99€ par mois, vous pourrez surfer sur le web à hauteur de 200Go lorsque vous êtes en France et utiliser jusqu'à 15Go lorsque vous voyagez à travers l'UE et les DOM. En termes de communications, vos appels, SMS et MMS seront illimités, aussi bien depuis la France que depuis ces dernières destinations.