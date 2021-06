Les marques OnePlus et Oppo fusionnent ?

C’est par l’intermédiaire d’un message de Pete Lau, PDG de OnePlus sur le forum de la marque que l’on apprend la nouvelle : OnePlus s’intègre un peu plus au sein de l’organisation d’Oppo. En voici tous les détails.

Plusieurs mois après avoir annoncé officiellement une première étape de fusion des équipes de recherche et développement respectives des marques OnePlus et Oppo, on apprend par un message posté sur le forum de OnePlus, mais également par un communiqué du côté d’Oppo que les deux sociétés ont décidé d’aller plus loin. En effet, un impact positif aurait été constaté à la suite de ce rapprochement ce qui a poussé les marques à assumer ces changements et à intégrer davantage OnePlus à Oppo.

Selon Pete Lau : « Je suis convaincu que ce changement sera positif pour notre communauté et nos utilisateurs. Avec cette intégration plus poussée avec OPPO, nous aurons plus de ressources à portée de main pour créer des produits encore meilleurs pour vous. Cela nous permettra également d'être plus efficaces, par exemple en apportant des mises à jour logicielles plus rapides et plus stables pour les utilisateurs de OnePlus ». Et de préciser : « Quant à la marque OnePlus, nous continuerons à fonctionner de manière indépendante, en nous concentrant sur la fourniture des meilleurs produits et expériences possibles, comme nous l'avons toujours fait. Nous continuerons à lancer des produits OnePlus, à organiser des événements (en personne, espérons-le bientôt) et à nous contacter directement pour obtenir des commentaires via les mêmes canaux OnePlus qu'auparavant. L'engagement de OnePlus envers vous reste le même. »

On sait que OnePlus travaille discrètement avec Oppo depuis quelques années maintenant et cette nouvelle étape semble concerner plus l’aspect commercial qu’autre chose étant donné que les équipes R&D collaborent déjà. Reste à savoir ce que l’avenir réserve aux utilisateurs, ne serait-ce que pour les mises à jour de leur système respectif étant donné qu’ils actuellement, au moins visuellement différents.