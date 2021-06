6 nouvelles fonctionnalités pour les smartphones sous Android dès cet été

La prochaine version du système d’exploitation pour les smartphones, Android 12 devrait être officiellement déployée après l’été, mais avant la période estivale, le géant américain vient d’annoncer l’arrivée de 6 nouvelles fonctionnalités. La bonne nouvelle c’est qu’elles ne sont pas exclusives aux seuls smartphones Pixel de Google. En voici tous les détails.

Avant même l’arrivée de la nouvelle version d’Android, Google annonce le déploiement via une mise à jour de 6 fonctionnalités qui peuvent être utilisées sur tous les mobiles animés par le système du géant américain et pas seulement les Pixel. Toutefois, il faut également bien comprendre que les fonctions annoncées devront aussi passer par la case surcouche logicielle des différents constructeurs afin de s’assurer d’une parfaite compatibilité ce qui peut allonger quelque peu la disponibilité. Google a annoncé un début de déploiement à partir de la semaine prochaine.

L’alerte aux tremblements de terre élargie à plus de pays

La première fonction évoquée par Google est le service des alertes aux tremblements de terre. Déjà mis en place dans certains pays comme la Nouvelle-Zélande ou la Grèce, il va désormais être disponible dans beaucoup plus de pays surtout dans des zones dites à risque. Petit à petit, le service serait aussi déployé dans d’autres contrées. Grâce à ce système, quelques secondes avant qu’un événement sismique survienne, les utilisateurs peuvent être prévenus directement sur leur smartphone.

La favorisation des messages SMS

L’application SMS de Google a petit à petit gagné de nombreuses fonctionnalités au fil des versions. La nouvelle fonctionnalité prévue par le géant américain est de pouvoir suivre un message au sein de l’application Messages. Cela permet, par exemple, de pouvoir le retrouver plus rapidement plus tard. Ainsi, il s’agit de marquer le message en question avec une petite étoile comme on pourrait le faire pour un document favori dans l’espace de stockage Google Drive, par exemple. Pour cela, il suffit de rester le doigt appuyé sur le message en question. Une nouvelle catégorie de messages (étoilés) sera disponible au sein de l’interface pour y revenir rapidement.

Des emojis créés pour mieux s’exprimer

Si vous utilisez souvent les emojis pour exprimer vos sentiments à travers vos messages, vous serez ravi d’apprendre que Google va proposer la fonction Emoji Kitchen. Déjà présentée par le géant américain, cette fonctionnalité va donc être déployée d’ici cet été sur tous les smartphones sous Android et notamment à travers le clavier virtuel GBoard. Il s’agit de pouvoir combiner plusieurs emojis entre eux pour en créer de nouveaux. Ils seront ensuite disponibles au sein du clavier de Google, mais, pour le moment, uniquement pour les messages en anglais, espagnol et portugais. Vous pouvez déjà essayer le principe en vous rendant directement sur le site https://emoji.kitchen/.

Google Assistant encore plus intelligent

Bien qu’il soit reconnu comme étant le meilleur assistant du marché, Google Assistant nous réserve encore quelques surprises avec notamment la possibilité de mieux comprendre la personne qui lui parle et de pouvoir effectuer des actions directement dans les applications Google et autres. Par exemple, il sera possible de payer directement une facture ou de demander un résumé d’une séance de footing via Strava, l’application de suivi des activités sportives. Plusieurs raccourcis devraient aussi être intégrés. Il suffira de dire « Ok, Google, raccourcis » pour les connaître.

Voice Access détecte votre regard et Android Auto plus personnalisable

L’outil Voice Access est une fonction d’accessibilité qui permet aux personnes déficientes de pouvoir utiliser les smartphones d’une manière vocale et va désormais être nettement plus évolué puisqu’elle sera capable d’interpréter le suivi de votre regard. Enfin, sachez qu’Android Auto va aussi gagner en fonctionnalités avec la possibilité de personnaliser l’écran d’accueil depuis votre téléphone et de passer manuellement en mode sombre. Les contenus peuvent être parcourus avec plus de facilité grâce notamment avec l’apparition de nouveaux onglets au sein des applications multimédias. En outre, la première configuration est donnée pour être plus rapide qu’actuellement. Notez également que l’expérience de messagerie a été améliorée afin de pouvoir accéder aux applications de messagerie préférées depuis l’écran d’accueil.