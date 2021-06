OnePlus Nord CE 5G contre Xiaomi Redmi Note 10 5G, lequel choisir ?

Vous avez décidé de vous offrir un nouveau smartphone et tant qu’à faire, de préférence capable de profiter des très hauts débits promis par la 5G en situation de mobilité. Mais entre le OnePlus Nord CE 5G et le Xiaomi Redmi Note 10 5G, difficile de faire un choix. Voici quelques éléments croisés qui devraient vous y aider.

Le smartphone Xiaomi Redmi Note 10 5G est décliné en argent, bleu, gris ou vert avec des formes assez classiques. C’est aussi le cas pour le OnePlus Nord CE 5G mais proposé en argent, bleu clair et noir. Des deux, c’est le OnePlus le plus léger avec 170 grammes contre 190 grammes pour le Xiaomi. Il est également plus fin : 7,9 mm contre 8,92 mm pour le Redmi Note 10 5G qui est aussi légèrement plus haut et plus large. C’est peut-être dû à sa batterie qui a une capacité de 5000 mAh contre 4500 mAh pour le Nord CE 5G mais qui profite d’une possibilité de chargement à 30 watts, plus rapide que celle proposée par le Redmi Note 10 5G avec 18 watts.

Du Qualcomm contre du Mediatek

Techniquement, le OnePlus Nord CE 5G s’appuie sur une puce Qualcomm Snapdragon 750G qui est légèrement plus puissante que le Dimensity 700 de Mediatek installé sur le Redmi Note 10 5G. Si vous avez besoin de mémoire vive, alors, le OnePlus paraît tout indiqué puisqu’il est décliné en plusieurs versions, selon le budget avec 6, 8 ou 12 Go alors que le Redmi Note 10 5G plafonne à seulement 4 Go le rendant nettement moins fluide que son concurrent du jour. Sur les prix officiels, il y a 30 € d’écart entre le OnePlus Nord CE 5G à 6 Go et le Redmi Note 10 5G à 4 Go. La capacité de stockage peut aussi avoir son importance. Comptez sur 32 ou 64 Go pour le Xiaomi alors que le OnePlus propose 128 ou 256 Go, sans possibilité d’étendre cette mémoire interne pour les deux.

Écran AMOLED contre LCD

Si vous préférez avoir des noirs extrêmement profonds avec des couleurs plutôt vives et une bonne luminosité, l’écran AMOLED du OnePlus Nord CE 5G paraît tout indiqué surtout qu’il s’étire sur 6,43 pouces en diagonale non HDR mais offrant une fréquence de 90 Hz. C’est aussi le cas de l’écran du Redmi Note 10 5G mais sur une dalle LCD avec 6,5 pouces de diagonale. Les deux appareils sont compatibles 5G et proposent du Wi-Fi n ainsi qu’une compatibilité NFC et un port audio jack. Ils acceptent tous les deux jusqu’à deux cartes SIM. Le Xiaomi propose, en plus, un port infrarouge pour en faire une télécommande universelle afin de piloter une télévision, par exemple. Enfin, la configuration photo la plus musclée est attribuée au OnePlus Nord CE 5G avec 64+8+2 mégapixels à l’arrière contre 48+2+2 mégapixels au dos du Redmi Note 10 5G. Le OnePlus a également un petit avantage sur la prise de photos en mode selfie avec un objectif de 16 mégapixels contre la moitié pour le mobile Xiaomi. Le lecteur d’empreinte digitale est installé sur le profil pour ce dernier alors qu’il est sous l’écran pour le Nord CE 5G.