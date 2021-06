Promo Smartphone : chute de prix pour le Xiaomi Redmi Note 10

Le bon plan du jour pour un smartphone Xiaomi pas cher est chez Rakuten ! Le célèbre Xiaomi Redmi Note 10 est en promotion et voit son prix chuter. Il est donc possible de l’acheter pour 174€ seulement grâce à une promotion + un code promo. On vous explique tout dès maintenant.

Le Xiaomi Redmi Note 10 est en promotion chez Rakuten Pour un smartphone Xiaomi pas cher, c’est chez Rakuten qu’il faut aller aujourd’hui ! En effet, le prix du Xiaomi Redmi Note 10 est en baisse. Son prix chute de 219€ à 179€. Il profite ainsi d’une réduction immédiate de -18%. En plus de cette promotion, en utilisant le code promo SPE5100 et en l’appliquant dans votre panier au moment de l’achat, vous économiserez 5€ supplémentaires. Le prix final de Redmi Note 10 est donc de 174€ seulement ! C’est bien chez Rakuten que vous le trouverez au meilleur prix aujourd’hui. En choisissant Rakuten pour votre achat et en devenant membre du Club R ou si vous êtes déjà membre du Club, profitez en plus de 14.32€ offerts sur vos prochains achats. Envie d’une coque, d’un verre trempé ou d’un autre accessoire pour votre nouveau smartphone Xiaomi ? C’est le moment de se faire plaisir. Les performances et caractéristiques du Xiaomi Redmi Note 10 Le Xiaomi Redmi Note 10 concerné par l’offre promotionnelle est la version compatible avec le réseau 4G. Ce smartphone Xiaomi est sorti en mars 2021. Il est donc très récent. Ce modèle est équipé d’un écran Amoled de 6.43 pouces affichant en Full HD+. Il embarque un SoC Qualcomm Snapdragon 678 épaulé par 4Go de RAM et un espace de stockage de 64Go. En ce qui concerne la photo, le Redmi Note 10 est doté de 4 capteurs photo comprenant un capteur principal de 48 mégapixels, un capteur ultra grand-angle de 8 mégapixels, un capteur macro de 2 mégapixels et un capteur de profondeur de 2 mégapixels. A l’avant, retrouvez un capteur de 13 Mpx pour réaliser vos selfies. Il est alimenté par une batterie très puissante de 5000 mAh et est compatible avec la charge rapide 33W.