Forfait mobile : les meilleures promotions du moment à 10€ !

Vous êtes à la recherche d'un forfait mobile à bon prix ? Nous avons sélectionné pour vous les meilleures offres promotionnelles du moment, sans engagement, à maximum 10€ et avec de 20Go à 150Go d'Internet ! Découvrez-les dans cet article.

NRJ Mobile : 150Go d'Internet à 9.99€ pendant 6 mois

Avec l'opérateur NRJ Mobile, vous pouvez obtenir un forfait pas cher avec 150Go d'Internet au prix de 9.99€ par mois pendant 6 mois, si vous vous décidez avant le 22 juin minuit ! Notez qu'au terme de ces 6 premiers mois, le tarif de votre forfait Woot 150Go retrouvera son tarif mensuel initial, à savoir 22.99€.

En plus d'économiser 78€, vous pourrez disposer de 150Go lorsque vous êtes en France, dont 15Gopour rester connecté lorsque vous voyagez à travers l'Union européenne et les DOM. Aussi, il vous sera possible de communiquer autant que vous le souhaitez depuis ces destinations comme depuis la Métropole !

Cdiscount Mobile : offre limitée 100Go à 9.99€ pendant 1 an

Cdiscount Mobile vous permet de profiter son offre limitée, également valable jusqu'au 22 juin inclus, vous proposant 100Go d'Internet en France pour la somme de 9.99€ par mois au lieu de 20€ les 12 premiers mois d'abonnement !

Cette offre limitée vous permet d'apprécier, au-delà des 100Go en France, 13Go dédiés à votre connexion depuis l'Europe* et les DOM et dont l'usage sera décompté de votre enveloppe data globale. Par ailleurs, vous bénéficierez de l'illimité pour communiquer aussi bien depuis la Métropole que depuis l'Europe* et les DOM.

*UE + Norvège, Islande, Liechtenstein

Free Mobile : la série Free 80Go valable jusqu'au 29 juin

Jusqu'au 29 juin prochain, Free Mobile met en avant sa série Free 80Go à 9.99€ par mois pendant 1 an, avant d'évoluer automatiquement vers le forfait Free 5G ! Ce dernier est au prix mensuel de 19.99€ et vous offrira davantage de garanties.

En attendant, la série Free vous permet de surfer sur le net à hauteur de 80Go en France, de bénéficier de la Free WiFi en illimité depuis cette zone ainsi que d'utiliser jusqu'à 10Go de l'enveloppe data globale lors de vos séjours en Europe et dans les DOM. De plus, vous pourrez apprécier l'illimité pour vos appels, SMS et MMS émis depuis la Métropole, l'UE et les DOM.

Auchan Telecom : forfait 20Go à 9.99€ sans condition de durée

L'opérateur Auchan Telecom met à disposition son forfait 20Go pour la somme de 9.99€ par mois, valable sans condition de durée, si vous vous décidez avant le 22 juin au soir.

Avec ce forfait, vous pourrez apprécier les 20Go d'Internet pour naviguer sur la toile en France ainsi que les 7Go, inclus, pour vous connecter également lors de vos déplacements à travers l'Union européenne et les DOM. Ce forfait vous offre par ailleurs l'illimité afin que vous puissiez communiquer à votre convenance depuis la France, mais également depuis l'étranger (UE/DOM).

La Poste Mobile : forfait SIM 30Go à 9.99€ et deux mois offerts

À l'occasion de ses 10 ans, La Poste Mobile offre jusqu'au 26 juin prochain les deux premiers mois d'abonnement pour toute souscription au forfait SIM 30Go, dont le tarif s'élève à 9.99€ par mois !

En plus des 19.98€ économisés, le forfait SIM vous permet d'appeler et d'envoyer vos messages sans compter que vous vous trouviez en France, dans les DOM ou encore au sein de l'UE. Aussi, depuis la France, vous profiterez de 30Go d'Internet et depuis l'Europe - DOM compris - vous disposerez de 10Go, qui seront directement déduits de votre enveloppe des 30Go.