Forfaits 5Go à 5€, sans condition de durée, chez RED by SFR et Bouygues Telecom !

À la recherche d'un forfait mobile à prix mini ? Ça tombe bien, les opérateurs RED by SFR et Bouygues Telecom proposent justement un forfait sans engagement avec 5Go d'Internet à 5€ par mois sans condition de durée ! Découvrez dans cet article ces deux offres promotionnelles.

RED by SFR : forfait RED 5Go valable jusqu'au 21 juin

L'opérateur RED by SFR met à disposition son forfait RED 5Go au prix de 5€ par mois, même après la première année d'abonnement ! Valable jusqu'au soir de la fête de la musique, l'offre RED vous permet de disposer de 5Go d'Internet lorsque vous êtes en France et de profiter de 6Go lorsque vous voyagez à l'étranger (UE et DOM) ! Du côté des communications, vous pourrez appeler et envoyer vos messages sans compter depuis la Métropole, mais également depuis l'UE et les DOM.

Dans le détail, cette offre mobile RED 5Go c'est :

5Go d'Internet en France + 6Go utilisables depuis l'UE et les DOM

utilisables depuis l'UE et les DOM Depuis la Métropole : appels illimités vers les numéros métropolitains et des DOM (hors Mayotte), SMS/MMS illimités vers la Métropole

Depuis l'UE et les DOM : appels, SMS et MMS illimités

Bouygues Telecom : forfait B&You 5Go valable jusqu'au 23 juin

Bouygues Telecom, de son côté, vous laisse deux jours supplémentaires pour vous décider. En effet, jusqu'au 23 juin, il vous offre la possibilité de craquer pour son forfait B&You 5Go pour la somme de 4.99€ par mois, tarif également valable après la première année d'abonnement ! Il vous permettra de vous connecter à hauteur de 5Go aussi bien depuis la France que depuis l'Europe (DOM inclus) ainsi que communiquer sans vous limiter depuis l'ensemble de ces destinations.

Dans le détail, ce forfait pas cher 5Go c'est :