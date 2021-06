Sélection des meilleurs forfaits 80Go avec Free Mobile, La Poste Mobile et Prixtel

Besoin d'un forfait avec 80Go d'Internet chaque mois ? Nous avons justement sélectionné les meilleurs forfaits du moment avec les opérateurs Free Mobile, La Poste Mobile et Prixtel ! Nous vous les présentons dans cet article.

Free Mobile : la série Free 80Go à 9.99€ pendant 1 an

Jusqu'au 29 juin prochain, l'opérateur Free Mobile permet aux utilisateurs de bénéficier de sa nouvelle série Free offrant 80Go d'Internet en France ainsi que le Free WiFi en illimité pour la somme de 9.99€ par mois pendant 1 an ! Au-delà, la série Free évoluera automatiquement vers le forfait Free 5G, dont le tarif s'élève à 19.99€ et auquel s'ajoute de nombreux avantages en termes de data et de pays inclus pour les communications ainsi que la connexion internet.

La série Free permet par ailleurs de disposer de 10Go lorsque vous voyagez à travers l'Europe et les DOM et d'apprécier l'illimité pour appeler et envoyer vos SMS/MMS aussi bien depuis la France que depuis ces dernières destinations.

La Poste Mobile : le forfait SIM 80Go et ses deux premiers mois offerts

Pour fêter ses 10 ans, La Poste Mobile vous offre les deux premiers mois d'abonnement si vous souscrivez au forfait SIM 80Go, à 14.99€ par mois, avant le 26 juin ! Par ailleurs, si vous êtes client de la box, vous pouvez bénéficier d'un tarif avantageux en payant ce forfait la somme mensuelle de 10€ pendant 12 mois puis 13.99€ au-delà.

Ce forfait sans engagement vous permet de communiquer sans compter grâce à l'illimité, aussi bien depuis la Métropole que depuis l'Europe/DOM. Aussi, vous profiterez d'une enveloppe data de 80Go en France, dont 10Goutilisables depuis ces dernières destinations pour rester connecté lors de vos séjours à l'étranger.

Prixtel : le forfait Le grand à prix réduit la première année

L'opérateur qui s'ajuste à la consommation de ses utilisateurs vous permet jusqu'au mardi 22 juin prochain de saisir son offre mobile, neutre en CO2, bénéficiant de 7€ de réduction mensuelle la première annéede souscription ! Ainsi, pour bénéficier de 80Go d'Internet en France, vous devrez vous acquitter de la somme de 10.99€ par mois au lieu de 17.99€, pendant 1 an. Si vous consommez moins de 60Go, vous devrez verser à l'opérateur 7.99€/mois* et si vous consommez plus de 80Go dans la limite de 100Go, alors vous devrez payer 12.99€*.

Quel que soit votre palier data, vous profiterez de 15Go d'Internet lorsque vous vous déplacez au sein de l'Union européenne et des DOM et pourrez apprécier l'illimité pour vos appels, SMS et MMS, émis depuis ces dernières zones comme depuis la Métropole.

*tarifs promotionnels, valables la première année de souscription