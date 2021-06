Smartphone Leica Leitz Phone 1, un air de déjà vu mais pas dans nos contrées malheureusement

La marque Leica vient officiellement d’annoncer le lancement de son tout premier smartphone. Baptisé Leitz Phone 1, il sera une exclusivité au Japon chez Softbank. En voici tous les détails.

Leica collabore avec Huawei depuis plusieurs années maintenant pour le développement des solutions de capteurs photo et de traitement logiciel permettant au fabricant chinois de proposer les meilleurs objectifs actuellement disponibles sur le marché. Récemment, Sharp a annoncé l’arrivée sur le marché nippon du smartphone Aquos R6 réalisé en collaboration avec Leica. D’ailleurs, ce dernier vient aussi de lever le voile sur son tout premier téléphone portable et de ne pas cacher qu’il s’agit d’un Aquos R6 portant la marque Leica.

Des proportions plutôt généreuses

Baptisé Leitz Phone 1, le smartphone porte donc la marque originale Leica, au dos. Il partage les objectifs photo avec le Sharp Aquos R6 et propose un design particulier pour ses capteurs. Ceux-ci peuvent être protégés par un cache comme on le fait sur les objectifs des appareils photo numériques. Le support est livré avec le mobile. Il est magnétique pour limiter les risques de chutes et de perte. Alors que l’Aquos R6 de Sharp propose un dos en cuir, ici, il y a une coque en verre noir mat. Le smartphone a une épaisseur de 9,5 mm et accuse 212 grammes sur la balance. Pour revenir sur les capteurs embarqués, le Leitz Phone 1 dispose d’un capteur de 1 pouce de 20 mégapixels comme module principal ouvrant à f/1.9. Il y a également un objectif de 12,6 mégapixels pour se prendre en selfie. L’écran s’appuie sur une dalle AMOLED IGZO développée avec Sharp d’une diagonale de 6,6 pouces avec une fréquence de rafraîchissement de 240 Hz simulé correspondant réellement à du 120 Hz. Un lecteur d’empreinte digitale capable de lire deux doigts à la fois est installé sous l’écran pour un maximum de sécurité.

Techniquement parlant ?

Sinon, le mobile embarque une puce Qualcomm Snapdragon 888 avec 12 Go de mémoire vive et un espace de stockage de 256 Go, soit deux fois plus que sur l’Aquos R6 de Sharp. Il est possible d’étendre la capacité de mémoire interne avec une carte micro SD jusqu’à 1 To. La batterie a une capacité de 5000 mAh et on peut compter sur une certification IP68 le rendant totalement étanche à l’eau et à la poussière. Le mobile est animé par Android 11 avec une surcouche logicielle à tendance monochrome personnalisée par Leica. L’application Camera propose un mode Leitz Looks afin de prendre des clichés en noir et blanc, l’une des forces du fabricant. Pour le moment, le smartphone Leica Leitz Phone 1 sera l’exclusivité de Softbank au Japon et sera proposé courant juillet à un prix équivalent à 1700 $. Les précommandes sont déjà ouvertes. On ne sait pas encore si l’appareil sera commercialisé à l’échelle internationale ou devra seulement être apprécié au Japon.