Dernier jour de promotion sur les forfaits mobiles des MVNO Auchan Telecom, Cdiscount Mobile et NRJ Mobile !

Si vous n'aviez pas craqué pour l'une des offres promotionnelles proposées par Auchan Telecom, Cdiscount Mobile et NRJ Mobile, vous avez encore quelques heures pour le faire ! En effet, leurs promotions prennent fin ce soir à 23h59... Nous vous présentons ces offres sans engagement dans cet article.

Auchan Telecom : 20Go et 200Go dès 9.99€

Avec Auchan Telecom, ses deux offres mobiles sans engagement bénéficient d'un prix préférentiel, valable même après la première année d'abonnement ! Ainsi, le forfait 20Go est au prix de 9.99€ par mois et les internautes plus gourmands pourront apprécier le forfait 200Go pour 10€ supplémentaires chaque mois ! L'un comme l'autre vous permettra de bénéficier de l'illimité pour vos communications, émises depuis la Métropole comme depuis l'UE et les DOM.

Pour résumer, avec Auchan Telecom, vous aurez le choix parmi :

la série limitée à 9.99€/mois : 20Go d'Internet en France, dont 7Go utilisables depuis l'UE et les DOM

d'Internet en France, dont utilisables depuis l'UE et les DOM la série limitée à 19.99€/mois : 200Go d'Internet en France, dont 15Go utilisables depuis l'UE et les DOM

Cdiscount Mobile : 40Go et 100Go dès 7.99€

Cdiscount Mobile, de son côté, propose deux offres limitées profitant d'un tarif réduit pendant 1 an à compter de la souscription ! Ces deux offres vous proposent de communiquer à votre convenance que soyez en France, au sein de l'Europe ou encore dans les DOM.

Voici les deux forfaits mobiles qui s'offrent à vous :

l'offre limitée à 7.99€/mois pendant 1 an puis à 15€ : 40Go d'Internet en France, dont 10Go utilisables depuis l'Europe et les DOM

pendant 1 an puis à 15€ : d'Internet en France, dont utilisables depuis l'Europe et les DOM l'offre limitée à 9.99€/mois pendant 1 an puis à 20€ : 100Go d'Internet en France, dont 13Goutilisables depuis l'Europe et les DOM

NRJ Mobile : 60Go et 150Go dès 9.99€

L'opérateur NRJ Mobile, quant à lui, met à disposition deux forfaits pas chers également en réduction, l'un les 6 premiers mois d'abonnement et l'autre durant la première année de souscription. Ces deux offres incluent l'illimité pour l'ensemble de vos appels, SMS et MMS émis depuis la Métropole et l'étranger (UE/DOM).

Ainsi, vous pourrez opter pour :