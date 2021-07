Bouygues Telecom : Dernier jour pour profiter des forfaits B&You en promotion dès 4.99€ !

À la recherche d'un forfait mobile en promotion ? Il vous reste encore quelques heures pour faire votre choix parmi les offres promotionnelles de l'opérateur Bouygues Telecom ! De 5Go à 130Go d'Internet dès 4.99€, vous trouverez votre forfait idéal à coup sûr ! Nous vous les présentons dans cet article.

Les offres B&You en promotion jusqu'à ce soir 23h59

Bouygues Telecom a mis à disposition ses forfaits mobiles B&You à prix préférentiel jusqu'à ce soir, vous offrant de 5Go à 130Go d'Internet. Sans engagement, vous pourrez résilier votre abonnement dès que vous le souhaitez et sans frais.

Quelle que soit l'offre choisie, vous pourrez appeler et envoyer vos messages sans vous limiter grâce à l'illimité, valable aussi bien depuis la France que depuis l'Europe et les DOM. De plus, l'opérateur permet aux bénéficiaires des forfaits 60Go, 100Go et 130Go d'essayer gratuitement le service B.tv pendant 1 mois et si ce dernier est adopté, il coûtera par la suite la somme de 3€/mois au lieu de 6€ ! Notez que le forfait sans engagement B&You 5Go intègre directement l'option B.tv dans ses garanties.

Forfaits B&You : de 5Go à 130Go dès 4.99€

Voici le forfait à petit prix qui permet de profiter de 5Go d'Internet depuis la France comme depuis l'Europe et les DOM, et ce, pour la somme de 4.99€ par mois.

Les internautes plus gourmands pourront choisir parmi deux forfaits mobiles, offrant tous deux 12Go dédiés à la connexion internet depuis l'étranger, plus exactement depuis les zones Europe et DOM, et dont l'usage sera déduit de l'enveloppe data globale offerte par le forfait sélectionné. La première offre est le forfait 60Go à 12.99€ par mois et la seconde est le forfait 100Go, au prix de 14.99€ par mois.

Pour profiter du maximum de data, vous pouvez opter pour le forfait B&You 130Go en vous acquittant de la somme de 18.99€ par mois. Vous bénéficierez alors de 130Go d'Internet en France, dont 15Go pour rester connecté lors de vos séjours au sein de l'Europe et des DOM.