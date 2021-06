Promo : iPhone 12 à 729€ et iPhone 12 mini à 629€

Aujourd’hui, on vous présente les promotions iPhone proposées par l’opérateur RED by SFR. Déjà à un prix très concurrentiel depuis le lancement de l’iPhone 12, la série iPhone 12 profite de 100€ de remise supplémentaire jusqu’au 21 juin prochain. Soumise à condition, on vous explique tout de suite comment en profiter.