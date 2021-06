Honor annonce la nouvelle série de smartphones Honor 50 pour la France avec les services Google

Si vous suivez les actualités de l’univers de la mobilité, vous savez que Huawei a vendu sa filiale Honor depuis plusieurs mois maintenant. Reprise par un consortium, la société vient d’annoncer la sortie de la série de smartphones haut de gamme Honor 50 avec toutes les applications Google mais surtout les Google Mobile Services dont reste privée Huawei qui se tourne finalement vers son propre système, HarmonyOS. La série Honor 50 sera disponible en France.

Honor a présenté officiellement en Chine la nouvelle série de smartphones Honor 50. Celle-ci pourra profiter des applications et des services Google de manière officielle et dès le lancement des appareils sur les marchés. La marque indique que les téléphones passeront par l’examen de sécurité de Google et que les mobiles pourront accéder aux GMS préinstallés sur les appareils compatibles. Les nouveaux smartphones Honor 50 seront proposés en précommande à partir du 25 juin en Chine. Ils seront également proposés sur les marchés internationaux, dont celui de la France, à une date qui n’a pas encore été communiquée pour le moment. Les prix qui y seront pratiqués ne sont pas encore dévoilés non plus.

Quelles caractéristiques techniques surtout côté photo ?

Techniquement, les smartphones Honor 50 et Honor 50 Pro semble totalement aboutis puisqu’ils s’appuient sur une partie photo particulièrement poussée avec l’intégration de quatre capteurs au dos dont un module principal de 100 mégapixels, une caméra grand-angle de 8 mégapixels et deux autres objectifs de 2 mégapixels pour le calcul de la profondeur de champ et les photos macro. À l’avant, le Honor 50 Pro est équipé de deux capteurs, dont un capteur de 32 mégapixels et un autre de 12 mégapixels pour les prises de vue grand-angle. La version Honor 50 ne profite que du premier capteur. Le fabricant propose une interface améliorée avec une captation du son depuis 3 microphones.

Des écrans AMOLED à 120 Hz et une charge (très) rapide

Les deux smartphones Honor 50 et Honor 50 Pro sont équipés d’un écran AMOLED de 6,72 et 6,57 pouces avec une fréquence de rafraîchissement de 120 Hz sur une dalle 10 bits capable d’afficher jusqu’à 1 milliard de couleurs et avec une définition FHD+. Ils sont animés par une puce Qualcomm Snapdragon 778G compatible 5G avec une batterie de 4300 mAh supportant la charge à 66 watts pour le Honor 50 alors que la version Pro profite d’une batterie de 4000 mAh pouvant accepter une charge à 100 watts ce qui représente l’une des charges les plus rapides au monde, mis à part le Black Shark 4 qui peut officiellement se charger à 120 watts.

Il ne reste plus qu’à patienter jusqu’à l’annonce de la date de disponibilité pour la France ainsi que les prix des différentes versions étant donné qu’ils devraient chacun être déclinés avec plus ou moins de mémoire vive et de stockage. Pour la Chine, le Honor 50 est annoncé à partir de l’équivalent à 420 $, 580 $ pour le Honor 50 Pro alors qu’un Honor 50 SE a aussi été présenté et proposé à partir de l’équivalent de 375 $.