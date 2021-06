Le realme GT est disponible en promo à partir de 399 € pour les premiers arrivés seulement

Fin mai, realme présentait un nouveau smartphone compatible 5G qui présente une fiche technique particulièrement intéressante et proposé à un tarif extrêmement agressif. Annoncé à 449 €, il est disponible à partir d’aujourd’hui à un prix spécial pour les premières personnes : 399 € pendant quelques jours seulement.

Le nouveau smartphone realme GT est décliné en trois coloris : bleu, argent ou jaune avec une marque noire. En outre, pour toucher un public aussi large que possible, le constructeur propose plusieurs configurations. Ainsi, les 21 et 22 juin 2021, le site Aliexpress propose la version 8+128 Go à 369 € avant qu’il ne passe à 449 €. La version 12+256 Go est proposée sur Amazon le 21 et 22 juin uniquement dans le cadre des Amazon Prime Day à un prix de 499 € et sur le site de realme. Ensuite, il passera à 599 €.

Le relame GT à moins de 400€ : à quoi a-t-on droit à ce tarif ?

Techniquement pour ces prix, le realme GT est plutôt bien équipé puisqu’il dispose d’une puce Qualcomm Snapdragon 888 avec donc 8 ou 12 Go de mémoire vive LPDDR5. Il profite d’une capacité de stockage interne non extensible de 128 ou 256 Go au format UFS 3.1. Notez la présence d’un système de refroidissement optimisé pour conserver des performances tout au long de son utilisation et réduire les surchauffes éventuelles. Son écran mesure 6,43 pouces sur une dalle Super AMOLED compatible HDR avec une fréquence de rafraîchissement de 120 Hz pour des défilements fluides sur les pages et dans les jeux. Sa batterie a une capacité de 4500 mAh et elle supporte la charge à 65 Watts. Le realme GT propose du Wi-Fi 6 et la 5G.

Pas en reste sur la photo

Pour la partie multimédia, le realme GT embarque un capteur principal de 64 mégapixels avec un objectif secondaire grand-angle de 8 mégapixels. Il y a également un capteur de 2 mégapixels à l’arrière pour des prises de vue macro et un dernier objectif de 16 mégapixels pour l’avant et se prendre en selfie. N’oubliez pas le lecteur d’empreinte digitale installé sous l’écran pour garantir l’accès à son unique propriétaire. Le smartphone fait 186 grammes ce qui est bien inférieur à la moyenne des smartphones de l’ordre de 200 grammes. Compact, il mesure 158,8 mm de haut alors que la quasi-totalité des mobiles dépasse les 160 mm et il propose une finesse de 8,1 mm.