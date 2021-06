Promo Smartphone Samsung : le prix des Galaxy A52 et Galaxy S20 FE en baisse grâce à un code promo

Pendant deux jours, Rakuten met à votre disposition deux codes promo qui vont faire baisser le prix de votre futur smartphone Samsung. Applicables même sur les téléphones dont le prix est déjà en baisse, grâce à Rakuten aujourd’hui, achetez les Samsung Galaxy A52 et S20 FE au meilleur prix.

Le prix du Samsung Galaxy A52 chute à 337€ seulement

Pendant deux jours, c'est-à-dire jusqu’à demain soir 23h59, deux codes promo à durée très limitée vous sont proposés sur le site de Rakuten. Grâce au code RAKUTEN30, 30€ de remises vous sont offerts dès 299€ d’achat et grâce au code RAKUTEN5, 5€ de remises vous sont offerts dès 29€ d'achat.

Le Samsung Galaxy A52 déjà en promotion a -40% voit son prix passer de 607.71€ à 337.77€ seulement. Pour moins de 350€, vous pouvez vous offrir un smartphone Samsung Galaxy récent et performant. Sorti en mars 2021, le Galaxy A52 est équipé d’un écran Super Amoled de 6.5 pouces affichant en Full HD+.

Il embarque un SoC Snapdragon 720G couplé avec 6Go de RAM et un espace de stockage de 128 Go. Il s’agit de la version compatible 4G. Il est alimenté par une batterie de 4500 mAh. Pour la photo, il comporte 4 capteurs à l’avant dont un principal de 64 Mpx.

Le prix du Samsung Galaxy S20 FE chute à 445€

Comme vous l’avez compris, ce code promo peut également être utilisé pour acheter le Samsung Galaxy S20 FE au meilleur prix. Déjà en promotion et en utilisant également le code RAKUTEN30, son prix passe de 599€ à 445€ seulement. Si vous ne faites pas encore partie du Club R chez Rakuten, on vous invite à le rejoindre sans tarder. Grâce à lui, vous pourrez en plus bénéficier de 14.25€ sur votre prochain achat.

Le Samsung Galaxy S20 FE est équipé d’un écran Super Amoled de 6.5 pouces. Il embarque un SoC Exynos 990 couplé à 6Go de RAM et un espace de stockage de 128 Go. Il est compatible avec le réseau 4G. Il possède une batterie de 4500 mAh ainsi que 3 capteurs photo dont un principal de 12 Mpx.

Pour équiper votre futur smartphone Samsung Galaxy d’une coque par exemple, pensez à utiliser le deuxième code promo valable également jusqu’à demain : RAKUTEN5. Avec ce code bénéficiez de 5€ offerts dès 29€ d’achat.