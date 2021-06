Xiaomi sur le point de relancer sa gamme Mi Mix avec le nouveau Mi Mix 4 doté d’une caméra frontale sous l’écran

Chez Xiaomi, les séries Redmi Note 10 et Mi 11 ont largement occupé le devant de la scène et il semble que le temps de la série Mi Mix soit désormais venue avec l’arrivée potentielle d’un nouveau modèle, le Mi Mix 4 qui aurait la particularité d’avoir une caméra frontale sous l’écran mais également une fiche technique très intéressante techniquement. En voici tous les détails.

On sait que de nombreux constructeurs travaillent sur les technologies qui permettent d’avoir une caméra frontale pour se prendre en selfie derrière l’écran afin de pouvoir profiter d’un maximum de surface d’affichage tout en offrant une qualité photo suffisante. Xiaomi devrait intégrer cette technologie sur le futur Mi Mix 4 dont les rumeurs se font persistantes. En effet, plusieurs sources semblent converger sur le fait que cet appareil sera bien équipé d’un capteur sous l’écran et qu’il pourrait être disponible d’ici la fin de l’année.

La gamme Mi Mix, synonyme d’innovations

En effet, la gamme Mi Mix est la plupart du temps synonyme d’innovation et même si le fabricant a déjà lancé son smartphone pliant sur le marché chinois uniquement, le Mi Mix Fold, le Mi Mix 4 pourrait aussi montrer ce qu’il sait faire. Rappelons qu’un Mi Mix Fold 2 serait en préparation et attendu avec une caméra frontale sous l’écran. Actuellement, le smartphone ZTE Axon 20 utilise cette technologie mais il semble que les premiers tests ne soient pas vraiment concluant en ce qui concerne la qualité et la netteté des images produites. La définition ou plus exactement le nombre de pixels présents sur la surface d’affichage serait en cause et c’est notamment pour cette raison que le Mi Mix 4 pourrait avoir une définition seulement de 1080x2400 pixels alors que la marque peut proposer des dalles plus fines comme, par exemple sur le Xiaomi Mi 11 Ultra.

Quelles autres caractéristiques attendues ?

Sinon, on attend le Mi Mix 4 avec un processeur Qualcomm Snapdragon 888 et différentes propositions concernant la capacité de mémoire vive. Il pourrait disposer d’une batterie d’une capacité de 4500 mAh pouvant supporter la charge à 120 watts bien que Xiaomi a déjà fait la démonstration d’une charge rapide à 200 watts. Le Mi Mix 3 date de 2019 ce qui représente une éternité dans le monde du smartphone et de l’avancée des technologies.