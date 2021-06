Le Samsung Galaxy M32 est officiel : un écran de qualité et une autonomie qui devrait battre des records

Le géant sud-coréen vient de présenter son nouveau smartphone d’entrée/milieu de gamme, le Galaxy M32 pour le marché indien avant peut-être une annonce officielle pour les autres pays. En voici tous les détails.

Si la série de smartphones Galaxy A représente l’entrée de gamme, la série M n’est pas très loin avec des prix parmi les plus abordables du marché. Avec le Galaxy M32, Samsung entend bien séduire un public aussi large que possible notamment grâce à un écran de qualité et une autonomie qui devrait battre des records s’appuyant sur une batterie d’une capacité de 6000 mAh, comme l’actuel Galaxy M31, par exemple du même fabricant. Elle peut supporter une charge à 25 watts mais le chargeur fourni ne peut délivrer que 15 watts.

Galaxy M32 avec un écran AMOLED 90Hz assez lumineux pour aller au soleil

Le nouveau smartphone Samsung Galaxy M32 embarque un écran de 6,4 pouces qui s’appuie sur une dalle AMOLED ayant une fréquence de rafraîchissement de 90 Hz, ce qui est plutôt rare à ce niveau. Samsung annonce une luminosité maximale de 800 cd/m² ce qui devrait lui permettre d’être lisible même en plein soleil. Le Galaxy M32 dispose d’un lecteur d’empreinte digitale installé sur le bouton marche/arrêt et il y a un port audio jack 3,5 mm. L’appareil est animé par un Soc Mediatek Helio G80 associé à 4 ou 6 Go de mémoire vive avec des espaces de stockage de 64 ou 128 Go que l’on peut étendre grâce à une carte mémoire micro SD.

Capteurs photo en régression par rapport au Galaxy M31

Pour la partie multimédia, le Galaxy M32 est équipé d’une configuration à quatre capteurs installés au dos, dans le coin supérieur gauche, en carré. Le capteur principal est un 64 mégapixels ouvrant à f/1.8. Il y a également un objectif grand-angle de 8 mégapixels et deux autres capteurs de 2 mégapixels, l’un pour les photos macro et l’autre aidant à l’optimisation des portraits grâce au calcul de la profondeur de champ. Le Galaxy M31 propose également un capteur principal de 64 mégapixels et un capteur grand-angle de 8 mégapixels mais deux objectifs de 5 mégapixels au lieu des 2 mégapixels intégrés sur le Galaxy M32. À l’avant, ce dernier profite d’un capteur de 20 mégapixels alors que le M31 bénéficie d’un objectif de 32 mégapixels.

Pour le moment, uniquement disponible sur le marché indien, le Samsung Galaxy M32 est annoncé pour l’équivalent de 170 € HT pour la version 4+64 Go et à 195 € HT pour la configuration 6+128 Go.