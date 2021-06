OnePlus Nord CE 5G : nouveau et disponible à moins de 300€

Après la sortie des modèles haut de gamme OnePlus 9 et OnePlus 9 Pro, la marque OnePlus propose un nouveau smartphone plus milieu de gamme à un tarif tout à fait raisonnable puisqu’on peut le trouver à moins de 300 €. Il est disponible depuis le 21 juin et en voici tous les détails.

Après quelques indiscrétions, le nouveau smartphone OnePlus Nord CE 5G a été officiellement présenté le 10 juin dernier. Il se veut être une proposition de technologies avancées embarquées dans un châssis compact à un prix abordable. Décliné en noir, bleu clair ou blanc, il profite d’un design assez classique mais avec un dos dont une partie apparait violette ce qui donne un très bel effet. Il fait 14 grammes de moins que l’actuel OnePlus Nord et 0,3 mm de plus en épaisseur mais reste assez fin puisqu’il ne dépasse pas les 7,9 mm.

OnePlus Nord CE avec un Soc 2021

Le OnePlus Nord CE 5G est animé par une nouvelle puce, la Snapdragon 750G qui est associée à 6, 8 ou 12 Go de mémoire vive et, respectivement 128 ou 256 Go d’espace de stockage interne. Notez l’impossibilité d’étendre cette capacité de mémoire avec une carte. À titre de comparaison, le Nord embarque un processeur Qualcomm Snapdragon 765G qui s’avère légèrement au-dessus en termes de performances pour les jeux et autorise une autonomie supérieure. Il dispose d’un écran de 6,43 pouces avec une définition de 1080x2400 pixels sur une dalle AMOLED avec une fréquence de rafraîchissement de 90 Hz, comme l’actuel Nord.

Une batterie plus grande mais on perd un capteur photo

La batterie du OnePlus Nord CE 5G est de 4500 mAh, soit une augmentation de 385 mAh par rapport à celle du OnePlus Nord. Elle supporte aussi la charge à 30 watts. Pour la partie photo, le Nord CE 5G a un objectif de moins que le Nord. Ainsi, il est équipé d’un module principal de 64 mégapixels avec un 8 mégapixels de 119 degrés afin de réaliser des photos en mode grand-angle et un dernier capteur de 2 mégapixels est là pour les prises de vue en mode macro. L’appareil est capable de filmer avec une définition Ultra HD à 30 images par seconde. Pour les selfies, là aussi, il a fallu réduire la voilure puisque le Nord propose 2 capteurs frontaux alors que le Nord CE 5G n’en a plus qu’un, un 16 mégapixels malgré tout. Compatible 5G, le nouveau smartphone est animé par Android 11 avec une surcouche logicielle OxygenOS avec deux ans de mises à jour du système et trois ans pour les mises à jour concernant la sécurité. Certains pourront regretter l’absence du bouton poussoir pour mettre en sourdine.

Le OnePlus Nord CE 5G 6+128 Go est proposé à 299 €. La version 8+128 Go du OnePlus Nord CE 5G est disponible à 329 € tandis que la configuration la plus musclée 12+256 Go est proposée à 399 €.