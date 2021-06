Smartphones : bien comparer pour bien choisir

Au moment d’acheter un nouveau smartphone, on a tous un peu l’embarras du choix. En effet, avec les nombreuses marques et la multitude de modèles qui sont mis sur le marché chaque mois, on s’y perd assez vite. Mais plutôt que de faire un choix par défaut ou de juste suivre une tendance, il est préférable de comparer les modèles qui vous intéressent. On vous explique comment.

Quels critères prendre en compte pour comparer des smartphones ? Pour comparer objectivement deux ou plusieurs smartphones, on tient généralement compte des principaux critères suivants : Le budget En matière d’achat, le budget est un paramètre incontournable. Sur le marché des smartphones, il détermine les principales gammes d’appareil proposées : le haut de gamme pour les gros budgets, le milieu de gamme pour les budgets intermédiaires, et enfin l’entrée de gamme pour les petits budgets. Bien entendu, tout dépend ici du montant que vous souhaitez consacrer à l’achat de votre nouveau téléphone. Pour faire des économies, vous pouvez guetter les promos et les bons plans (soldes, Black Friday, French Days, remises, facilités de paiement, etc.). Mais vous pouvez également opter pour un smartphone reconditionné afin de vous offrir le modèle de vos rêves jusqu’à 70 % moins cher que le neuf. La fiche technique S’il est clair que le budget est important, il ne doit pas être le seul critère à prendre en compte. De plus en plus de marques dites « lowcost » proposent en effet des modèles de smartphones à des prix relativement bas, mais dont les caractéristiques n’ont parfois rien à envier à celles de modèles vendus bien plus chers. De plus, si vous souhaitez réellement profiter au maximum de votre nouveau smartphone, l’idéal est de le choisir en fonction de l’utilisation réelle que vous souhaitez en faire et de vos habitudes personnelles. Pour cela, vous pouvez vous orienter en tenant compte des caractéristiques suivantes : Les dimensions et le design de l’appareil . Un smartphone compact est par exemple discret et facile à manipuler avec une seule main ;

. Un smartphone compact est par exemple discret et facile à manipuler avec une seule main ; L’écran . Pour jouer ou regarder des films, un appareil avec un large écran et une bonne définition est idéal. La technologie d’affichage (AMOLED ou LCD), le taux de rafraîchissement, ainsi que le niveau maximum de luminosité sont également des paramètres à prendre en compte.

. Pour jouer ou regarder des films, un appareil avec un large écran et une bonne définition est idéal. La technologie d’affichage (AMOLED ou LCD), le taux de rafraîchissement, ainsi que le niveau maximum de luminosité sont également des paramètres à prendre en compte. Le processeur et la RAM . Si vous souhaitez utiliser votre smartphone pour jouer à des jeux récents ou faire tourner des applis pro, orientez-vous vers un modèle avec un processeur puissant et une mémoire RAM conséquente afin de garantir un fonctionnement fluide ;

. Si vous souhaitez utiliser votre smartphone pour jouer à des jeux récents ou faire tourner des applis pro, orientez-vous vers un modèle avec un processeur puissant et une mémoire RAM conséquente afin de garantir un fonctionnement fluide ; La connectivité. Le smartphone est-il compatible avec la 5G ? Un modèle 4G peut tout aussi bien convenir, notamment si vous ne résidez pas dans une zone couverte par la 5G ;

Le smartphone est-il compatible avec la 5G ? Un modèle 4G peut tout aussi bien convenir, notamment si vous ne résidez pas dans une zone couverte par la 5G ; Le stockage interne . Selon vos besoins, choisissez une déclinaison avec assez de mémoire interne ou offrant une possibilité d’extension ;

. Selon vos besoins, choisissez une déclinaison avec assez de mémoire interne ou offrant une possibilité d’extension ; L’appareil photo . Si vous souhaitez vous servir de votre smartphone pour prendre des photos de haute qualité pour un blog, un vlog ou pour tout autre usage professionnel, accordez une attention particulière à l’équipement photo et vidéo des appareils qui vous intéressent ;

. Si vous souhaitez vous servir de votre smartphone pour prendre des photos de haute qualité pour un blog, un vlog ou pour tout autre usage professionnel, accordez une attention particulière à l’équipement photo et vidéo des appareils qui vous intéressent ; La batterie. En règle générale, plus sa capacité est importante, plus l’autonomie du téléphone est importante. La vitesse de charge et la compatibilité avec une technologie de charge inversée peuvent également être déterminantes. Bien entendu, cette liste n’est pas exhaustive. En fonction de vos besoins personnels, vous pouvez également tenir compte d’autres éléments spécifiques en vue d’une analyse vraiment objective. Utilisez un comparateur de smartphones Pas évident de se décider avec tous les critères à prendre en compte ; notamment quand on ne connaît pas un peu le sujet. Pour y voir clair, n’hésitez donc pas à utiliser un comparateur de smartphones. Celui de Back Market vous offre la possibilité d’effectuer un comparatif smartphone entre deux modèles qui vous intéressent. Il suffit de sélectionner les modèles d’iPhone ou de tout autre smartphone de votre choix, puis de lancer le comparatif. Vous obtiendrez ainsi un aperçu complet des caractéristiques de chaque appareil, présentées de façon à faciliter la comparaison. Mais ce comparateur de smartphones va encore plus loin. Plutôt que de vous laisser vous débrouiller avec des spécifications techniques brutes, Back Market accompagne en effet ses comparatifs smartphones d’une analyse objective et détaillée, rédigée en langage accessible à tous. Le verdict de la rédaction est même proposé pour les modèles populaires afin de vous aider à faire le choix le plus adéquat. Sachez enfin que cet outil en ligne est gratuit et que vous pouvez vous en servir autant que vous le souhaitez. Ne choisissez donc plus vos smartphones au hasard !