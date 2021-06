Retour de la promotion BIG RED : de 5Go à 200Go d'Internet dès 5€ pendant 2 jours

À la recherche d'un forfait mobile intéressant ? Vous allez apprécier la nouvelle promotion de l'opérateur RED by SFR ! De 5Go à 200Go d'Internet à partir de 5€ par mois, vous trouverez à tous les coups votre forfait idéal. Valable encore jusqu'à demain soir, nous vous présentons la nouvelle offre BIG RED dans cet article.

RED by SFR et sa nouvelle offre BIG RED

L'opérateur a lancé hier une nouvelle offre promotionelle permettant aux utilisateurs de souscrire un forfait RED avec au choix 5Go, 100Go ou 200Go d'Internet pour la somme maximale de 15€ par mois ! Demain, jeudi 24 juin à 23h59, c'est le délai qu'il vous reste pour vous saisir de cette offre disponible uniquement en ligne. Quel que soit le forfait choisi, vous pourrez résilier à tout moment et sans frais votre abonnement puisque les trois forfaits RED proposés par RED by SFR sont sans engagement !

Aussi, l'offre BIG RED vous permet de profiter du service SFR Cloud 100Go pour stocker et consulter vos documents en toute sérénité. Vous aurez également l'occasion d'appeler et d'envoyer vos messages comme bon vous semble aussi bien depuis l'Union européenne et les DOM que depuis la Métropole. D'ailleurs, depuis cette destination, vos appels profiteront de l'illimité également vers les numéros des DOM (hors Mayotte). Notez toutefois que vos communications ainsi que votre consommation data depuis l'étranger devront relever de l'occasionnel.

L'offre BIG RED : de 5Go à 200Go

Le premier forfait concerné par l'offre BIG RED est le forfait RED 5Go au prix de 5€ par mois. À ce tarif, vous bénéficiez de 5Go d'Internet lorsque vous êtes en France et pouvez utiliser jusqu'à 6Go lorsque vous voyagez à travers l'UE et les DOM !

La seconde offre est le forfait RED 100Go, dont le tarif s'élève à 12€ par mois, et qui propose 100Go d'Internet en France et 8Go pour rester connecté même lorsque vous vous déplacez à l'étranger (UE/DOM).

Enfin, le dernier forfait inclus dans l'offre BIG RED permet de disposer de 200Go d'Internet pour surfer sur le net en France, mais également 15Go utilisables lors de vos séjours au sein de l'UE et des DOM. Concernant le tarif, vous devrez vous acquitter de la somme de 15€ par mois, au lieu de 25€ !