Sony Xperia 10 III : à peine sortie et déjà en promotion avec 50€ de remise

Disponible sur le marché seulement depuis quelques jours, le tout nouveau Sony Xperia 10 III est déjà en promotion. Pour son lancement, il profite d’une remise de 50€. On va vous dire tout de suite comment profiter de cette remise et où vous pouvez acheter le tout nouveau smartphone Sony au meilleur prix.

Avec 50€ de remise, le Sony Xperia 10 III est disponible à 379€ seulement

Le Sony Xperia 10 III, le tout dernier smartphone proposé par Sony, est déjà disponible chez plusieurs marchands. Vous le trouverez chez RED by SFR, Darty, Boulanger et Fnac notamment. Le modèle, avec un espace de stockage de 128 Go, est affiché au prix de 429€. Mais pour son lancement, Sony propose une offre de remboursement de 50€. Vous pouvez donc acheter le Sony Xperia 10 III pour 379€ seulement.

Pour profiter de cette réduction de 50€ valable jusqu’au 31 juillet, il vous suffit de vous rendre sur le site www.nos-offres-promotionnelles.fr et de compléter le formulaire demandé. Quelques minutes suffiront pour saisir votre demande. Vous recevrez par la suite, dans un délai de 3 à 5 semaines, votre remboursement sous forme de virement bancaire.

Les caractéristiques du Sony Xperia 10 III

Le Sony Xperia 10 III est le premier smartphone Sony à être compatible avec le réseau 5G. Ce téléphone de milieu de gamme est équipé d’un écran Oled de 6 pouces affichant une définition Full HD+. Il embarque un SoC Qualcomm Snapdragon 690 épaulé par 6 Go de RAM et un espace de stockage de 128 Go.

Il est doté de 3 capteurs photo dont un capteur grand-angle de 12 mégapixels, un capteur ultra grand-angle de 8 mégapixels, ainsi qu’un téléobjectif de 8 mégapixels. A l’avant, vous trouverez un capteur de 8 Mpx parfait pour réaliser vos selfies. Concernant son autonomie, il est alimenté par une batterie de 4500 mAh compatible avec la charge rapide 30W.