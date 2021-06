Samsung Galaxy S22 : les caractéristiques des objectifs photo en fuite ?

Selon toute logique, Samsung devrait annoncer la nouvelle série de smartphones Galaxy S22 au cours du premier trimestre 2022. En attendant, il semble que les caractéristiques techniques des objectifs photo aient été l’objet d’une fuite et marqueraient une sérieuse différence avec ceux actuellement proposés sur les Galaxy S21. En voici tous les détails.

Si la série de smartphones Samsung Galaxy S21 embarquait les mêmes capteurs photo que la précédente, il pourrait en être tout à fait autrement pour la prochaine. En effet, comme les Galaxy S20, la suivante n’a pas eu la chance de voir son matériel photo évoluer, devant se contenter de quelques ajustements techniques afin d’optimiser le rendu des prises de vue. Il semble que les Galaxy S22 puissent profiter d’une mise à niveau qui serait significative si on en croit les dires du twittos @FrontTron jugé plutôt sérieux.

3 capteurs mais un principal de 50 mégapixels pour le Galaxy S22

En effet, selon les révélations portées par @FrontTron, la série Samsung Galaxy S22 et plus exactement les modèles Galaxy S22 et Galaxy S22 Plus pourraient embarquer une configuration à triple capteurs. Jusque-là, rien d’exceptionnel lorsqu’on sait que les actuels Galaxy S21 et S21 Plus proposent 3 capteurs dont un principal de 64 mégapixels et deux autres de 12 mégapixels, mais sur les Galaxy S22 et S22 Plus, l’objectif principal pourrait intégrer un capteur de 50 mégapixels. À côté, on retrouve un capteur de 12 mégapixels pour les photos grand-angle et un téléobjectif de 12 mégapixels avec un zoom optique 3x.

Moins de pixels mais un capteur plus grand ?

Si ces informations sont confirmées, cela signifie que Samsung ne fait pas vraiment la course au plus grand nombre de pixels comme certains fabricants préférant se concentrer sur des évolutions techniquement plus abouties. Pourtant, on sait que l’entreprise sud-coréenne est à l’origine de capteurs embarquant bien plus de pixels que 50 mégapixels et qu’elle fournit plusieurs marques. Bien entendu, ces dires sont à prendre avec les pincettes de rigueur d’autant qu’aucun détail n’a été donné concernant les numéros de modèles des capteurs afin d’en savoir un peu plus sur le fournisseur. S’agit-il de capteurs ISOCELL de Samsung ou IMX de Sony ? La question reste entière pour le moment.

Le potentiel capteur de 50 mégapixels des Galaxy S22 serait plus grand que le 64 mégapixels du Galaxy S21 permettant d’obtenir des images encore plus lumineuses et plus nettes notamment grâce à une taille de pixels plus importante. En outre, cela devrait également autoriser des vidéos aussi plus lumineuses aussi bien en Ultra HD qu’en Ultra HD 8K. À l’avant, une caméra sous l’écran est évoquée par plusieurs sources puisqu’on sait que Samsung travaille sur le sujet. La technologie sera-t-elle satisfaisante au moment du choix de son intégration ou non ?

Sans aucun doute, d’autres fuites plus ou moins bien renseignées nous arriveront dans les prochaines semaines et les prochains mois avant la confirmation par la marque de toutes ces rumeurs en ce qui concerne les futurs smartphones haut de gamme de Samsung.