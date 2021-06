Huawei P50, une date pour sa présentation officielle

Le smartphone Huawei P50 et sa déclinaison, le P50 Pro sont particulièrement attendus. Ils devraient faire l’objet d’une présentation officielle le 29 juillet prochain si on en croit les rumeurs persistantes à son sujet.

Le géant chinois Huawei a présenté il y a quelques semaines de cela son système d’exploitation HarmonyOS 2.0 pour tous les objets connectés dont les smartphones. S’il est déjà actif sur certains produits de la marque (et peut-être prochainement chez d’autres fabricants ?) comme les montres connectées Huawei Watch 3 ou les dernières tablettes tactiles du constructeur, il devrait faire ses premiers pas commerciaux sur le futur smartphone Huawei P50 et sa déclinaison, le P50 Pro. Ce dernier a d’ailleurs été montré pendant la présentation, début juin.

D’où vient cette date du 29 juillet pour la présentation du Huawei P50 ?

Alors, la firme n’était capable de montrer qu’un visuel sans donner de date pour une future présentation. De l’aveu même de son président, la production du P50 aurait eu quelques difficultés causant un retard dans la sortie de l’appareil sur le marché. Huawei subit toujours les sanctions américaines et se trouve également confronté, comme les autres, à une certaine pénurie de composants électroniques pour la confection de ses produits. Officiellement, Huawei doit donc donner une date pour la présentation des P50. C’est peut-être par le réseau social chinois Weibo qu’on la connaît. En effet, un leaker chinois a posté un message en binaire : « 1011011001 » qui converti en décimales correspond au chiffre 729, soit le 29 juillet. Vous l’avez ? Depuis, il semble que d’autres sources ont confirmé cette date qui paraît réaliste.

Huawei P40 acheter au meilleur prix Boulanger

449,00 € Boulanger

Darty 449,00 € acheter Darty

Fnac 449,00 € acheter Fnac Voir tous les prix

Ce jour-là, Huawei pourrait donc annoncer toutes les caractéristiques physiques et techniques du Huawei P50 et de ses déclinaisons s’il y en a plusieurs. Un modèle Porsche Design pourrait aussi être dévoilé, comme sur les précédentes séries ? Les appareils Huawei sont reconnus depuis quelques années pour leur capacité en photo et en vidéo. Arriveront-ils à garder la plus haute marche du podium malgré les problèmes rencontrés jusqu’ici ? Nous verrons au moment de les tester.