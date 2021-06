SUPER PROMO B&You : dernières heures pour en profiter !

Si vous n'avez pas encore craqué pour l'un des forfaits B&You proposés par Bouygues Telecom, il vous reste encore quelques heures pour y remédier ! En effet, ce soir à minuit, l'offre Very B&You avec ses forfaits de 5Go à 200Go à prix cadeau ne sera plus valable ! Nous vous les présentons dans cet article.

Offre Very B&You : une exclusivité web

Valable uniquement en ligne, l'opérateur Bouygues Telecom a mis en avant une nouvelle offre Very B&You composée de trois forfaits allant de 5Go à 200Go d'Internet en France, dès 4.99€ par mois. Ces offres promotionnelles sont sans engagement vous permettant de résilier votre abonnement mobile à tout instant et sans aucuns frais à prévoir.

Que vous choisissiez l'offre B&You 5Go, 100Go ou encore le forfait B&You 200Go, vous bénéficierez de l'illimité pour l'ensemble de vos communications que vous soyez en Europe, dans les DOM ou en France métropolitaine. Depuis cette dernière destination, vous pourrez même appeler et envoyer vos SMS autant que vous le souhaiterez également vers les départements d'outre-mer !

De plus, si vous le désirez, il vous sera possible d'opter pour le service B.tv afin de regarder à votre convenance plus de 70 chaînes en illimité ! L'usage de ce service sera bien entendu décompté de votre enveloppe data. Ce service est offert le premier mois d'abonnement si vous souscrivez aux forfaits 100Go et 200Go et payant par la suite au prix de 3€/mois, au lieu de 6€. Avec l'offre B&You 5Go, ce service est inclus !

Forfaits B&You de 5Go à 200Go dès 4.99€

Idéal pour les petits budgets et les petites consommations, le forfait B&You 5Go est au prix de 4.99€ par mois et vous permet de disposer de ses 5Go d'Internet aussi bien depuis la Métropole que depuis l'Europe et les DOM !

Pour bénéficier davantage de data, vous pouvez choisir le forfait B&You 100Go dont le tarif s'élève à 11.99€ par mois. En France, vous pourrez naviguer sur la toile avec les 100Go prévus à cet effet et lorsque vous voyagez à l'étranger*, vous pourrez utiliser jusqu'à 15Go !

Pour seulement 3€ supplémentaires chaque mois, vous avez l'occasion de faire le plein de data avec le forfait B&You 200Go ! En effet, pour la somme de 14.99€ par mois, vous profitez non seulement de 200Go d'Internet en France, mais également de 20Go pour rester connecté lors de vos déplacements à travers l'Europe et les DOM !

Concernant ces deux derniers forfaits, notez que vos consommations internet depuis l'étranger seront décomptées de votre enveloppe globale prévue par votre abonnement mobile.

*Europe et DOM