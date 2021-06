Le smartphone de gaming RedMagic 6R est disponible à partir d’aujourd’hui

Si vous cherchez un smartphone dont la principale activité sera de vous aider à battre des adversaires tous plus féroces les uns que les autres dans des mondes virtuels, un mobile gaming, en quelque sorte, le RedMagic 6R est disponible venant bousculer ce segment de marché. En voici tous les détails.

Fin mai, la marque RedMagic lançait le nouveau smartphone RedMagic 6R en Chine. Comme son aîné, le RedMagic 6 avant lui, il profite aussi d’une commercialisation à l’international et il est désormais disponible à la vente. Pensé pour le gaming, le RedMagic 6R reprend les grands principes du RedMagic 6 dont vous pouvez lire notre test complet. Il vient étoffer la proposition sur ce segment de marché actuellement occupé par le ROG Phone 5 d’Asus, le Lenovo Legion Duel Phone 2, Black Shark 4, par exemple.

RedMagic 6R : un écran aussi bien rafraîchit que son processeur

Le « petit » smartphone RedMagic 6R profite d’un écran de 6,67 pouces FHD+ sur une dalle 10 bits AMOLED avec un lecteur d’empreinte digitale intégré dessous pour n’autoriser que son propriétaire à s’en servir. L’écran bénéficie d’une fréquence de rafraîchissement de 144 Hz, supérieure à toutes celles du marché, mais identique aux RedMagic 6 et RedMagic 6 Pro comme la fréquence d’échantillonnage de 360 Hz, là encore, idéale pour les jeux. Le fabricant annonce une luminosité maximale de 770 cd/m² ce qui permet de jouer même en extérieur, au soleil. Le smartphone est animé par une puce Qualcomm Snapdragon 888 avec de la mémoire LPDDR5 et pour la mémoire de stockage au format UFS 3.1. En outre, il profite également d’un système de refroidissement spécifique avec un liquide et une chambre à vapeur pour limiter les risques de surchauffe et tenter de maintenir les meilleures performances en toutes circonstances.

Photo : une configuration à 4 capteurs au dos

Pour la partie multimédia, le RedMagic 6R va plus loin que les RedMagic 6 et RedMagic 6 Pro avec 4 capteurs : 64+8+5+2 mégapixels au dos et un capteur de 16 mégapixels pour se prendre en selfie. Il est capable de filmer avec une définition Ultra HD 8K ou inférieure. Le mobile est équipé d’une batterie d’une capacité de 4200 mAh ce qui n’est pas beaucoup pour un mobile gaming notamment si on la compare aux 6000 mAh embarqués sur le ROG Phone 5, par exemple. Elle supporte la charge à 30 Watts ce qui devrait permettre de la charger rapidement. Le produit est livré avec un chargeur de 55 Watts. Il y a une prise audio jack pour brancher un casque. Enfin, côté connectivité, le RedMagic 6R est compatible 5G avec la possibilité d’insérer deux cartes SIM simultanément et offre le Wi-Fi 6 avec double canal 2,4 et 5 GHz. Il y a deux gâchettes sensitives installées sur les profils supérieurs lorsqu’on tient l’appareil en position paysage pour les jeux.

Le nouveau smartphone RedMagic 6R est disponible à partir de 499 €.