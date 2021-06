Pas d’iPhone 13 mini pour la prochaine fournée d’Apple ?

Il semble que le géant américain s’apprête à réduire la voilure pour sa prochaine génération de smartphones. En effet, un rapport de la société de recherche TrendForce estime qu’Apple devrait concentrer sa croissance sur les ventes de trois modèles pour les iPhone 13.

En septembre dernier, Apple dévoilait au cours d’une présentation virtuelle la nouvelle série de smartphones iPhone 12 avec l’iPhone 12 mini, l’iPhone 12, l’iPhone 12 Pro et l’iPhone 12 Pro Max. Il semble que cette année, pour la série 13, Apple ait d’autres plans. En effet, les ventes du modèle mini ne seraient pas à la hauteur des attentes de la firme de Cupertino et les responsables auraient ainsi décidé de ne pas reproduire cet « échec commercial ».

La production de l’iPhone 12 mini déjà stoppée ?

La société de recherche taïwanaise TrendForce estime que le géant américain a même arrêté la production de l’actuel iPhone 12 mini déclarant qu’il avait atteint ses limites en termes de vente, et ce, dès le second trimestre de cette année. Apple pourrait ainsi se concentrer sur la présentation et la vente de trois combinés à partir du mois de septembre 2021. Toutefois, cela ne va pas vraiment dans le sens du fondateur de la marque Steve Jobs qui disait que la taille idéale pour un smartphone était de 3,5 pouces… On est maintenant assez loin. Rappelons que l’écran de l’iPhone 12 mini fait 5,4 pouces en diagonale. Celui de l’iPhone SE 2020 mesure 4,7 pouces.

En réduisant le nombre de ses appareils, Apple peut ainsi accentuer ses efforts sur le développement des autres et proposer des services toujours plus utiles et pertinents pour leurs utilisateurs. Il faudra toutefois patienter jusqu’à la présentation officielle pour voir ou justement ne plus voir de version mini aux iPhone ce qui marquerait tout de même une sérieuse évolution étant donné que la marque à la pomme a toujours proposé un modèle compact dans sa gamme.