Samsung croit au succès commercial des Galaxy Z Fold 3 et Galaxy Z Flip 3

La marque Samsung devrait prochainement présenter officiellement ses deux nouveaux smartphones pliants, les Galaxy Z Fold 3 et les Galaxy Z Flip 3. La date du 3 août 2021 est même avancée par certains. Cela se tient si on croit le dernier rapport au FrontPageTech qui pense savoir que la production de masse a commencé et le pronostiqueur Jon Prosser qui affirme que le fabricant a commandé plus d’unités que pour les précédents modèles.

L’été arrive et avec lui la très attendue présentation officielle des nouveaux smartphones avec écran pliable du géant sud-coréen, les Galaxy Z Fold 3 et Galaxy Z Flip 3. En effet, il semble que la date du 3 août fasse consensus auprès des personnes bien renseignées pour l’organisation d’un événement Unpacked comme Samsung sait les faire en présentiel ou à distance. La date du 27 août est même évoquée pour le lancement effectif et la disponibilité en boutique ainsi que dans les magasins en ligne. La production de masse aurait bien débuté Pour que tout soit prêt, le fabricant a dû lancer sa production de masse pour ces appareils et c’est effectivement ce que pense savoir le site FrontPageTech qui affirme que le Galaxy Z Flip 3 est bel est bien en train d’être produit à grande échelle. Le Galaxy Z Fold 3 est également concerné. Si les ventes des modèles précédents n’ont peut-être pas été à la hauteur des espérances de Samsung, cela été un peu différent pour le Galaxy Z Fold 2 qui se serait tout de même vendu mieux que prévu. Ainsi, la firme voit grand et envisage un volume de vente plus important pour ces deux appareils à venir. Samsung Galaxy Z Fold 2 acheter au meilleur prix Amazon Marketplace

7 millions d'unités à produire En effet, selon Jon Prosser, le géant sud-coréen aurait commandé 50 000 à 70 000 unités par jour pour chaque smartphone ce qui est beaucoup plus important que les précédents. Samsung chercherait à produire un total de 7 millions d'unités pour les Z Fold 3 et Z Flip 3, ce qui colle avec un début anticipé de la production de masse afin d'être prêt pour le lancement. Samsung a donc décidé de passer à la vitesse supérieure pour ses smartphones pliants estimant que le marché était prêt pour les adopter à grande échelle.