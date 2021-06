Honor se prépare à développer des smartphones pliants ou déroulants, les Honor Magic Fold, Magic Flex et Magic Flip ?

L’année 2021 sera définitivement celle marquant l’arrivée en masse des smartphones pliants. Ainsi, la marque Honor vient de déposer plusieurs noms commerciaux dont ceux de Magic Fold, Magic Flip et Magic Flex laissant sérieusement penser que des mobiles pliants ou déroulants sont en cours de développement.

Après sa séparation de Huawei, Honor avance ses pions sur le marché international. Récemment, l’entreprise a présenté officiellement les Honor 50 et Honor 50 Pro qui seront prochainement disponibles en France. Dotés des services mobiles de Google, ils peuvent utiliser la plateforme de téléchargements Play Store ainsi que les services proposés par le géant américain ce que ne peut toujours pas faire Huawei. Ainsi, Honor continue son développement et vient de demander le dépôt de plusieurs noms commerciaux pour différents appareils à venir, très certainement.

Une base commune pour les noms déposés : Magic

Dans la liste découverte par le site myfixguide.com, Honor mentionne plusieurs noms qui font référence à des appareils électroniques dont un routeur, des écouteurs, une tablette tactile, un stylet, des services de partage et d’autres produits dont au moins deux pliants : Magic Routeur, Magic Flip, Magic Touch, Magic Earbuds, Magic Tap, Magic Fold, Magic Share, Magic Pen, Magic Pad, Magic Drop et Magic Flex. On peut effectivement se dire que les Magic Flex, Magic Flip et Magic Fold seront les noms des futurs smartphones pliants ou déroulants de la marque Honor. Actuellement, il y a encore très peu d’acteurs sur ce marché puisque seuls Samsung, Huawei et plus récemment Xiaomi (mais uniquement en Chine) sont présents.

Plusieurs sources pensaient qu’Honor présenterait un smartphone pliant avant le début de l’été. Cela risque de faire court et on peut imaginer que l’entreprise ait, comme beaucoup d’autres, rencontré certaines difficultés d’approvisionnement en composants causant ce retard. Les marques déposées n’ont été demandées qu’en Chine pour le moment mais on peut aisément imaginer qu’avec l’appétit de la société pour les marchés internationaux, elle en vienne à inscrire ses noms auprès d’autres organismes compétents.