NOUVEAU : où acheter le Vivo V21 au meilleur prix ?

Disponible en France depuis ce mois de juin, le tout nouveau smartphone Vivo V21 vaut le détour. Ce smartphone de milieu de gamme est proposé à partir de 399€ chez plusieurs enseignes. Pour vous aider à savoir si vous devriez vous offrir le V21, regardons où l’acheter au meilleur prix et intéressons-nous également à ses caractéristiques techniques.

Achetez le Vivo V21 à 399€

Après avoir la sortie des Vivo Y72 et X60 Pro en mai dernier, un petit nouveau rejoint la gamme des smartphones Vivo, il s’agit du Vivo V21. Venant directement concurrencer les smartphones de milieu de gamme comme le Xiaomi Mi 11 Lite ou le Samsung Galaxy A72, la version 128Go est proposée au prix de 399€. Vous pouvez dès aujourd’hui l’acheter chez Boulanger, Fnac, Rakuten ou encore Matériel.net.

Ce téléphone existe en deux coloris, à savoir bleu nuit et bleu flamboyant. Pour le moment, son prix est très légèrement supérieur au Mi 11 Lite mais reste plus abordable que le Samsung Galaxy A72.

Vivo V21 se fait remarquer par sa caméra frontale de 44Mpx

Ce qui différencie le Vivo V21 de ses concurrents et le rend exceptionnel, c’est sa caméra frontale de 44 Mpx avec stabilisation optique et dual-flash LED. Cette particularité le rend unique ! A l’arrière vous trouverez 3 capteurs photo dont un de 64 mégapixels, un ultra grand-angle de 8 mégapixels et un objectif macro de 2 mégapixels. Il offre également la possibilité de filmer en 4K.

Si on s’intéresse maintenant à ses performances, on note qu’il embarque un processeur Dimensity 800U de Mediatek compatible 5G qui est épaulé par 8Go de RAM et un espace de stockage de 128Go extensible via carte microSD.

Il est alimenté par une batterie de 4000 mAh. A titre de comparaison, le Mi 11 Lite est alimenté par une batterie de 4250 mAh et le Galaxy A72 d’une batterie de 5000 mAh. Même si la sienne est la moins puissante, elle reste tout de même d’un haut niveau de puissance. Le Vivo V21 est compatible avec la charge 33W.